Marco Consalvo alla guida dei porti di Trieste e Monfalcone

Marco Consalvo è stato nominato presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Il mandato ha durata quadriennale.

Di cosa si occupa l’Autorità di Sistema Portuale

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale gestisce e coordina i porti di Trieste e Monfalcone, snodi strategici per la logistica europea, per il traffico merci e passeggeri e per lo sviluppo delle reti intermodali. L’ente è impegnato nel potenziamento infrastrutturale, nella sostenibilità e nell’attrazione di investimenti.

La nomina di Marco Consalvo

Consalvo guida i porti di Trieste e Monfalcone con l’obiettivo di accelerare i progetti in corso, garantire la piena realizzazione degli investimenti legati al PNRR e consolidare il ruolo internazionale degli scali. Ha dichiarato che la sua priorità è assicurare massima concentrazione sui dossier attivi e promuovere un percorso di lavoro condiviso con comunità portuale, istituzioni e lavoratori.

Cosa ha fatto in passato

Nato a Napoli nel 1967, ingegnere, Marco Consalvo è stato alla guida di Trieste Airport dal 2015, contribuendo in modo decisivo alla sua crescita: aumento costante dei passeggeri, nuovi collegamenti internazionali e progetti legati alla transizione ecologica e all’intermodalità. Prima di arrivare in Friuli Venezia Giulia ha maturato una lunga carriera internazionale nei settori aeroportuale, logistico, industriale e dei trasporti.