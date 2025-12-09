Marco Antonelli Chief Human Resources Officer di SACE

A partire da dicembre 2025, Marco Antonelli assume il ruolo di Chief Human Resources Officer di SACE, la Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La nomina di Antonelli

Il nuovo CHRO riporta direttamente all’Amministratore Delegato Michele Pignotti. Antonelli guida le funzioni Future HR, People Lead, Talent, People Experience e Culture Evolution, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle persone di SACE e contribuire alla crescita dell’azienda e dei suoi servizi alle imprese italiane.

Il percorso professionale

Laureato in giurisprudenza alla Sapienza e avvocato, Antonelli porta con sé trent’anni di esperienza internazionale nelle Risorse Umane nei settori assicurativo, industriale e farmaceutico. Dal 2007 ha lavorato in Allianz Trade (già Euler Hermes), dove è stato Global Head of People Development e, dal 2010, Direttore Risorse Umane per l’area Mediterraneo, Africa e Medio Oriente. In precedenza ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella Direzione HR di Bristol-Myers Squibb, diventando Direttore Risorse Umane per Italia ed Europa nella divisione industriale, con esperienza nella gestione delle relazioni sindacali, nello sviluppo dei talenti e in contesti internazionali in rapida evoluzione.