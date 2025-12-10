Querele bavaglio, allarme su recepimento italiano troppo debole della direttiva UE

In un incontro alla Camera, l’OdG del Lazio mette in luce nodi irrisolti

Si è svolta ieri alla Camera dei deputati l’iniziativa promossa dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio per fare il punto sul parziale recepimento in Italia della direttiva europea 2024/1069, la cosiddetta anti-SLAPP (Strategi Lawsuits Against Public Partecipation), pensata in Ue per contrastare le querele temerarie e i procedimenti giudiziari intentati con finalità intimidatorie contro giornalisti, attivisti e cittadini impegnati nella partecipazione pubblica, ma che non piace alla maggioranza politica italiana.



L’incontro, riconosciuto come evento formativo e organizzato insieme all’Associazione della Stampa Parlamentare, ha rappresentato un momento di confronto per sensibilizzare il mondo dell’informazione e non solo, su uno strumento europeo pensato per difendere la libertà di stampa da abusi sempre più frequenti.

Il punto sulla situazione italiana

L’Ordine dei Giornalisti aveva già denunciato in audizione alla Camera, lo scorso settembre, la necessità di recepire integralmente la direttiva e di non limitarsi a un’applicazione minimale. In quell’occasione, come riportato dall’Ordine nazionale sul proprio sito, era stato sottolineato che l’Italia è tra i Paesi europei più colpiti dal fenomeno delle querele temerarie, spesso utilizzate come forma di pressione economica (cause per danni con richieste economiche esorbitanti) e psicologica sulle redazioni.

Il tema è tornato con forza dopo il voto della Camera del 4 dicembre di cui i giornalisti hanno commentato criticamente l’esito, sottolineando che la delega al governo per l’attuazione della direttiva rischia di essere un intervento solo formale. Il testo approvato circoscrive infatti l’applicazione alle “controversie con implicazioni transfrontaliere”, come previsto dalla formulazione europea, escludendo però la maggior parte delle cause che in Italia colpiscono giornalisti e operatori dell’informazione.

Ossigeno per l’Informazione, osservatorio sulle minacce ai giornalisti denuncia che, con l’attuale recepimento, la direttiva “si applicherà solo a una piccola parte dei procedimenti civili”, lasciando del tutto scoperto l’ambito più frequente delle azioni intimidatorie.

Un quadro confermato dai dati raccolti da Professione Reporter, che nei mesi scorsi ha documentato come l’Italia resti tra i Paesi con il maggior numero di denunce e citazioni in giudizio usate come strumenti di pressione.

Ossigeno per l’informazione ha registrato nei primi sei mesi del 2025 un aumento del 78% delle minacce e delle intimidazioni rispetto allo stesso periodo del 2024. Un’impennata che, come ricordato nel dibattito, contribuisce a spiegare il peggioramento dell’Italia nella classifica mondiale della libertà di informazione: nel 2025 siamo precipitati al 49° posto, ventesimi nell’Unione Europea.



L’incontro alla Camera è stato aperto da Anna Laura Bussa che ha ricostruito la lunga storia dei tentativi mancati di riformare la materia, ricordando come nella XVII legislatura la proposta presentata al Senato da Lucrezia Ricchiuti venne immediatamente fermata.

“Quando si toccano i fili elettrici della diffamazione e delle liti temerarie”, è stato detto, “la scossa è garantita”.



Ha tirato le conclusioni il Presidente dell’Ordine del Lazio Guido D’Ubaldo, che già aveva espresso nelle audizioni parlamentari un parere critico nei riguardi del ddl di un governo che ha rigettato emendamenti e persino ordini del giorno, presentati da vari protagonisti del confronto come i parlamentari Piero De Luca, Federico Cafiero De Raho, e Elisabetta Piccolotti.

L’impegno della politica

Presenti all’incontro dell’Ordine, i parlamentari De Luca e Walter Verini hanno ribadito l’intenzione delle opposizioni di intervenire in seconda lettura per modificare l’articolato e ampliare l’ambito applicativo della direttiva.

Qualche apertura è arrivata dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, giornalista di FI, che ha rivelato che e ‘ in corso un confronto per arrivare finalmente a una riforma dell’Ordine dei Giornalisti: un tema discusso senza esito da anni, diventato urgente per tenere conto dell’ ecosistema informativo ridisegnato dalle intelligenze artificiali.



In attesa della seconda lettura e del decreto di recepimento da adottare entro il 7 maggio 2026 importante la mobilitazione sul tema perché l’Italia riesca a dotarsi di uno strumento realmente efficace contro le querele bavaglio, per non essere il Paese europeo più esposto agli abusi dell’azione giudiziaria contro la libertà di stampa.

Foto di apertura generata con ChatGpt