Classifica personaggi più social: video muti, curiosity gap e canzoni spingono la crescita

Il ranking di Sensemakers, a novembre, registra indicatori in crescita. Tra i volti – per la maggior parte confermati – spiccano le performance di Jacopo Aquila con i suoi “non me lo aspettavo”, del cantautore Seltsam e della new entry Andrea Mangini. Tra i best performing post su Instagram vincono gli sportivi

La classifica dei15 Personaggi social italiani, elaborata per Primaonline da Sensemakers, presenta una crescita significativa sia sul lato delle video views (circa +26%) sia su quello delle interazioni (+20%).

Ottime performance quindi, per gli attori del ranking che rimangono sostanzialmente gli stessi, almeno nelle prime posizioni, ad eccezione di alcuni nuovi ingressi e altri ritorni.

Aquila e il curiosity gap

Andamento estremamente positivo per Jacopo Aquila i cui volumi di video views crescono dell’80% mentre quelli relativi alle interazioni guadagnano il 25% circa rispetto al mese precedente.

Analizzando le tipologie di contenuto pubblicate, emerge che, oltre a essere particolarmente simili tra loro, i video pubblicati da Jacopo presentano in modo ricorrente la stessa descrizione: “Non me lo aspettavo”. Questa frase, oltre a contribuire, insieme all’estrema similitudine tra i video pubblicati, a creare un pattern riconoscibile e identificativo della presenza del creator sui social, favorisce il cosiddetto fenomeno del curiosity gap.



Con questo termine si fa riferimento a uno dei trigger più potenti sui social, che fa leva sulla differenza tra ciò che un utente sa e ciò che desidererebbe sapere. In questo caso, la frase “Non me lo aspettavo” risulta incompleta: non spiega, non anticipa, ma suggerisce che accadrà qualcosa di inaspettato e, per questo, spinge l’utente a guardare il contenuto.

Si nota infatti che questa specifica frase è stata utilizzata 46 volte come descrizione su un totale di 73 contenuti pubblicati dal creator (63%).

Arnaldo Mangini new entry

Degno di essere menzionato è l’ingresso di Arnaldo Mangini che si posiziona direttamente nella top five del ranking per video views.

Il creator, sosia italiano di Mr Bean, è diventato famoso sui social per la sua comicità fortemente mimica che affonda le radici nella sua carriera che spazia tra il mondo dello spettacolo e la tradizione della clownerie.

Ancora una volta torna un format fortemente riconoscibile e muto così da poter oltrepassare le barriere linguistiche rendendo Mangini estremamente conosciuto anche all’estero.

Seltsam da XFactor a Sanremo Giovani

Ottime performance anche per Lorenzo Giovanniello, in arte Seltsam, che dopo aver fatto il suo ingresso il mese scorso nel ranking per interazioni (dove ha scalato numerose posizioni) approda anche nella classifica per video views.

Il cantautore romano ha partecipato all’attuale edizione di X Factor superando le Audition ma fermandosi poi ai Bootcamp dove non è riuscito ad ottenere l’unanimità da parte dei giudici. Non è però uscito di scena grazie alla sua partecipazione a Sanremo Giovani, per la quale si è aggiudicato un posto in semifinale.

La sua strategia social, particolarmente efficace su TikTok, consiste nell’utilizzare le proprie canzoni come base per video molto quotidiani che spesso coinvolgono la sua famiglia. Sono frequenti contenuti in compagnia della mamma, della sorella e dei loro due cani.

Best performing post nel segno dello sport

Nel ranking per interazioni, così come nella classifica che raccoglie i Best Performing Post, compaiono numerosi sportivi.

Primo tra tutti Andrea Kimi Antonelli che ha raccolto ampi volumi di engagement grazie al podio conquistato nel Gran Premio del Brasile.

Segue a ruota Jannik Sinner, il cui post di celebrazione della vittoria alle ATP Finals ottiene oltre 700 mila likes. Completa Jorginho, calciatore brasiliano naturalizzato Italiano.