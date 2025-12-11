Germania, Portogallo, Ruota. Berlusconi brinda ad un anno “straordinario”

E’ stato un bollettino di successi -con gli ascolti di Canale 5 in grande crescita in primo piano, la conquista della gestione di ProSieben in Germania e lo sbarco in Portogallo divenuti realtà nella seconda parte del 2025 – l’incontro di Natale di PierSilvio Berlusconi con la stampa, nel consueto appuntamento di Cologno Monzese.

In un clima come al solito rilassato e stavolta quasi festoso, ma con un salto di livello che è parso chiaro. Non è più la Rai, se mai lo fosse stata prima, il competitor vissuto come un ‘nemico’.

Il focus nelle dichiarazioni del ceo di MFE si sposta definitivamente, dopo l’approdo di Giordani (ad) e Nicola Lussana (ad della concessionaria) in Baviera a ProSieben, sulla dimensione internazionale. “Il nuovo Direttore Finanziario di MFE-MediaForEurope è Simone Sole” ha annunciato il ceo del gruppo, spiegando che sta per essere riorganizzata anche la cabina di comando del gruppo, con una task force storica un po’ più impegnata all’estero, e dei nuovi riferimenti in Italia. In Portogallo c’è piena fiducia nell’apporto della famiglia Balsemao e si conta di valorizzare commercilamente il fatto di poter ‘vendere’ la pubblicità per tutta la penisola iberica.

C’è del resto un nuovo status da implementare e fare funzionare, con la concorrenza ‘sleale’ degli OTT che è il nuovo versante di confronto non solo industriale ma, forse, anche ‘politico’.

Le analisi e i discorsi, comunque, hanno riguardato anche lo star system tv, gli ascolti, quelli della tv pubblica e degli altri attori italiani.

Pier Silvio Berlusconi

Da Cologno considerano di avere sorpassato in tromba la Rai con, in particolare, Canale 5 che ha superato Rai1 grazie anche al fenomenale apporto de ‘La Ruota della fortuna’ a partire da questa estate. Presentato dal direttore comunicazione Angelo Santoro, affiancato per i dati da Federico Di Chio (direttore del marketing strategico), Berlusconi ha fatto un primo intervento iniziale e poi si è sottoposto come sempre alle domande della stampa.

Infine, come è tradizione, c’è stata la coda, solo in parte informale, con Berlusconi al tavolo con un pò di verdurine e dei tocchetti di parmigiano accompagnati da bollicine, a chiacchierare di ogni argomento laterale e collaterale. Compresa la sua accresciuta popolarità personale, con Ubaldo Pantani che lo imita in GialappaShow: Piersilvio ha detto che si diverte a vederlo, ma che su alcuni tratti il personaggio sembra più evocare il padre che lui.

Il ceo di MFE non si è sottratto ad alcuna domanda, rispondendo anche su politica e scenario globale (destabilizzati), governo Meloni (il governo ha fatto bene), Antonio Tajani e Forza Italia (“Io e Marina siamo per forza di cose legati e sensibili al destino di Forza Italia”), patrimoniale (“ha un brutto nome”), Europa (dovrebbe fare qualcosa per difendere il mondo editoriale e la nostra società dall’aggressione in posizione di vantaggio degli OTT), Gedi (dispiace che possa andare ad un gruppo straniero, ma rimaniamo sostenitori del libero mercato), WBD (forse è meglio per noi che la compri Paramount, ma non per motivi politici), la Spagna (va male, come va male tutta la tv in quel Paese, ma i manager di MFE stanno elaborando un piano per quel mercato).

Pier Silvio Berlusconi con Federico Di Chio e Mauro Crippa

Felice di festeggiare

Gli ultimi mesi sono stati intensissimi per MFE “ma – ha esordito Piersilvio – sono felice di essere con voi in questo appuntamento di Natale, siete oramai come degli amici”.

“Il 2025 è stato per MFE un anno straordinario, non siamo più quello che eravamo prima. Dopo sette anni di lavoro determinato siamo riusciti a dare al nostro gruppo una nuova dimensione. Siamo l’unica multinazionale italiana del settore media”.

Berlusconi ha rimarcato come il focus dell’azienda in tutta coerenza e linearità in questi anni siano rimasti tre aspetti: il prodotto, la proposta crossmediale, l’espansione all’estero.

Nella prima slide, a proposito dei risultati del lavoro fatto sul prodotto, ha mostrato come Mediaset si confermi primo editore italiano nelle 24 ore. “Cresciamo, in controtendenza rispetto agli altri broadcaster, siamo i più moderni. La nostra offerta resiste meglio degli altri a quella delle piattaforme”.

Secondo tema la crossmedialità, Piersilvio ha sottolineato la forza del ‘reach’ del gruppo, che si avvale anche di Radio, Dooh e Digital: al 96,5% settimanale, batte quello di YouTube (38%), Netflix 14,5%) e Prime Video (13%). “Siamo in assoluto la piattaforma con più copertura, questo sistema funziona e dal punto di vista commerciale fa realmente la differenza”.

Poi Berlusconi ha raccontato gli esiti delle ‘campagne’ in Germania e Portogallo. “Prima ci rivolgevamo ad un bacino di 110 milioni di spettatori, oggi a più di 220 milioni”. I collaboratori sono diventati oltre 13 mila, i ricavi totali hanno superato 7 miliardi, il risultato operativo ha raggiunto 729 milioni. Per capitalizzazione di mercato, così, MFE batte TF1, M6, Antena Tres, leader anche per numero di spettatori raggiunti ogni giorno 6,1 milioni di spettatori.

In Germania, MFE conta di fare sinergie per 315 milioni di euro. “Ma adesso – ha sottolineato PSB – inizia il lavoro più duro, dobbiamo riuscire a far diventare un ottimo progetto una realtà industriale innovativa a livello europeo.”

Questo, in un conteso macroeconomico complicato, con l’economia continentale sotto pressione e il mondo dei media, in particolare, sotto stress. Incombe “la terribile concorrenza dei giganti del web che operano senza regole. Questi ‘mostri’ giocano con enormi vantaggi sugli editori”.

MFE però non si sente appagata. Berlusconi dice che in un mondo in continuo movimento come quello della comunicazione, non ci si può fermare nemmeno per un secondo. “Ma MFE – ha rimarcato PSB prima di passare il testimone a Federico Di Chio – ha le capacità, la solidità e il coraggio per creare un gruppo di resistere e competere a livello internazionale”.

I dati di Di Chio, una leadership più ampia dell’anno scorso

Di Chio ha parlato dei dati complessivi del 2025, ma anche di quelli della stagione autunnale, e poi anche della Radio, settore in cui Mediaset ha appena acquisito dalla famiglia Montrone Radio Norba, fortissima con le sue emissioni al sud ma anche nella realizzazione di eventi e produzioni sul territorio.

“Il dato del 37,5% di share nel giorno medio, oltre a dire che siamo in testa per il terzo anno consecutivo, racconta anche della nostra crescita (+0,7). E questo – ha sottolineato il direttore del marketing strategico – vuol dire che il nostro modello funziona ed è in sintonia con la sensibilità del pubblico italiano; questo per un editore è aspetto essenziale”.

Il manager ha proposto poi le slide che raccontano del vantaggio ancora più ampio di Mediaset su tutti i competitor sul pubblico 15-64 (Mediaset è al 40,2% nelle 24 ore).

In Autunno, inoltre, Mediaset (38,2) batte Rai (35,6) nelle 24 ore, sul target individui ed è in vantaggio in tutte le fasce della sera, comunque le si segmenti. Sul target individui Mediaset vince sia tra le 20.30 e le 22.30, che tra le 21.30 e le 23.30, le 22.00 e le 24.00 e le 20.30 e le 24.00.

Fenomeno La Ruota della Fortuna

Fenomeno del secondo semestre, ma costruito con attenzione, testato, corretto e implementato, è stato senza ombra di dubbio ‘La ruota della fortuna’, che ha viaggiato alla media di circa 3,8 milioni di spettatori a luglio e poi è cresciuto costantemente fino ai 5,3 milioni di dicembre. Sul target 15-64 il bilancio è netto: Gerry Scotti al 25,1 di share e ‘Affari Tuoi’ al 17,6.

“E’ chiaro – ha ricordato Di Chio – che buona parte del grande risultato di Mediaset viene da Canale 5 e, in particolare, dal successo della trasmissione di Gerry”. Ed ha aggiunto. “La Rai ha molto festeggiato ‘Sandokan’ per i suoi 5 milioni di ascolto. Ebbene, siamo contenti pure noi quando un programma della tv generalista va bene, ma va detto che ‘La Ruota’ i 5 milioni oramai li supera quasi tutte le sere”. Di Chio ha fatto una verifica con la sua squadra, monitorando anche altri mercati tv, appurando che “non esiste un altro programma capace di fare la performance che ha conseguito ‘La Ruota’, il suo potremmo definirlo un record del mondo”. Di chi è il merito?

Certamente di Gerry Scotti e anche di una buona realizzazione del prodotto. Ma Di Chio ha rimarcato l’aspetto di base: “E’ stato un fortunato mix di intuizione commerciale ed editoriale di Piersilvio, Ruota è interamente farina del suo sacco”.

L’ammiraglia Mediaset in autunno è avanti su Rai1 sia nel target commerciale che sugli individui e buone, nelle slide di Di Chio, appiano anche le performance di Italia 1 e Rete4, che superano le emittenti più direttamente in competizione, con identico primato relativo anche per le varie tematiche Mediaset (al 10%).

I dati di Di Chio promuovono anche l’andamento di ‘Dentro La Notizia’, ‘promosso’ sul campo anche da Berlusconi. Il manager ha poi rapportato sui buoni dati del digital di Mediaset, che anche su questo fronte supera la concorrenza sia sui video visti (+6,3) che sul tempo speso (+12,5).

Total Audience? Il fenomeno, secondo Di Chio, in questo caso è ‘Tempation Island’ che porta a casa il 36,5% ulteriore di ascolto, staccando quattro serie (le fiction hanno mediamente il 18/20% di pubblico incrementale).

Toccato dal marketing anche l’argomento GRP: nel corso del 2025 nelle 24 ore Mediaset ne ha prodotti oltre 1.109.224, staccando nettamente la Rai (400.847) e gli altri gruppi. Su questo indicatore, Mediaset ha il 54,7 del mercato (+0,2), con Rai al 19,8.

E infine ha parlato Di Chio anche delle performance di Radio Mediaset (che ora sarà rafforzata da Norba) con i primi dati della nuova, più moderna Audiradio, che presto sarà anche questa implementata con la total audience. Nell’ultimo trimestre Radio Mediaset (1.406.00, individui +14) è ampiamente leader nel quarto d’ora medio, in vantaggio su Gedi, RTL, RDS, Rismi, Radio Rai, Kiss Kiss, e Radio 24.

“Offrire tutti questi mezzi – ha concluso Di Chio – ci consente di presentarci al mercato con il 96,5% di copertura settimanale, ma ci permette di offrire al mercato una diversità di approcci, linguaggi, formati, codici e una diversità di occasioni di comunicazione pressochè unica nel panorama dell’offerta commerciale. Non è un modello che è facile replicare all’estero, ma che deve ispirare e ispirerà la nostra azione fuori dai nostri confini”.

Nell’ultima fase sul palco per rispondere alle sollecitazioni dei giornalisti, si è accomodato con Piersilvio, oltre a Di Chio, anche il direttore generale dell’informazione Mauro Crippa.

Tre sul palco per il ‘question time’

La prima domanda, inevitabilmente ha riguardato il destino di ‘Striscia La Notizia’. Berlusconi ha detto che il programma satirico di Antonio Ricci, in sintonia anche con i desideri dell’autore, sarà trasmesso con una sua evoluzione da prima serata, molto probabilmente a partire dal 20 gennaio. “Sarebbe stato sbagliato, ha concordato anche Ricci – ha detto Piersilvio – ricollocare il programma in access dopo La Ruota”.

Il ceo di MFE ha detto che è ancora un cantiere aperto il programma di interviste destinato alla prima serata affidato a Silvia Toffanin e Maria De Filippi e da realizzare in una sorta di ‘Costanzo Style’.

Poco spazio per Amadeus, a quanto pare di capire, ci sarebbe in Mediaset nel caso in cui lasciasse WBD. Tra Scotti, Max Giusti, Paolo Bonolis, ma anche Enrico Papi, Piersilvio si sente coperto sul versante dell’intrattenimento congeniale ad Amadeus.

Meno tasse, autocertificano i propri dati, usano altri vantaggi impropri per competere con gli editori più tradizionali: Piersilvio ha sottolineato come la competizione dei giganti del web non sia alla pari. Resistere diventa sempre più complicato per gli editori europei e sarebbe opportuno arrivassero delle regole a rendere più equa la gara.

Tra i programmi e gli spazi di programmazione non Mediaset che Piersilvio ‘invidia’ alla concorrenza ci sono i tg regionali e locali, ma le regole attuali non consentono questo passaggio. “Il territorio è un grande nucleo del racconto televisivo”.

“Non andremo contro Sanremo”

Mediaset non ‘controprogrammerà’ Sanremo, ma ‘La Ruota della Fortuna’ andrà in onda anche durante il festival. Dopo il ritorno positivo anche di ‘Caduta Libera’ e del ‘Milionario’, Berlusconi non esclude il recupero di altri format storici, in particolare ‘Ok, il prezzo è giusto!’.

“Non so se lo abbiamo sfilato alla Rai. Abbiamo un accordo di collaborazione ampio con Fremantle e in questo ambito abbiamo chiesto di mantenere un titolo storico. Ci piacerebbe sperimentarlo, ma dove e con chi è ancora tutto da capire”, ha spiegato il ceo.

Sotto osservazione, invece, i reality show, dopo i risultati deludenti del ‘Grande Fratello’, atteso in versione vip. Il GF con i famosi dovrebbe decollare non l’Isola, che potrebbe essere messa a riposo. “Decideremo entro la prossima settimana. Non che abbia trovato così criticabile l’edizione appena andata in onda, ma serve un’evoluzione profonda” ha risposto PSB. L’Isola dei Famosi, invece, “in primavera non ci sarà”, ma Ilary Blasi Blasi potrebbe condurre degli speciali primaverili di Battiti Live.

Il calcio? “Siamo soddisfatti della Coppa Italia, penso che sia un prodotto giusto per noi; può essere declinato, a seconda dei turni e delle partite, su più reti e dunque per noi è un prodotto dal buon valore a livello editoriale e commerciale. Il sogno -ha poi aggiunto Berlusconi – sarebbe che, in una delle prossime aste per i diritti della Serie A, ci fosse una partita in chiaro, magari tra noi e la Rai. Vorrei proprio vedere cosa succede. Sarebbe veramente tosta, ma sarebbe bellissimo avere una partita la domenica sera, in chiaro, su Canale 5 del campionato nazionale”.

Niente Mondiali di calcio, orari infelici

Il gruppo, lo ha detto anche in margine l’ad di MFE Advertising, Stefano Sala, non è interessata ai diritti dei Mondiali di calcio, anche nel caso in cui l’Italia non dovesse qualificarsi: gli orari non favoriscono la programmazione, il gioco tendenzialmente potrebbe non valere la candela.

Quasi tutte le altre dichiarazioni battute dalle agenzie, infine, sono arrivate dopo il botta e risposta dal palco. “La parola patrimoniale non mi piace per niente e mi sembra onestamente fuori posto che in certi momenti storici particolari dell’economia di particolare fragilità ci possano essere delle imposte una tantum che vengono legate a livello di profitto delle aziende” ha detto Pier Silvio. “Il meccanismo non lo ritengo sbagliato, ma la parola patrimoniale secondo me non va bene. Così come era sbagliatissima l’espressione ‘extra-profitti’; cosa vuol dire extra? Non vuol dire niente”.

L’ipotesi di darsi alla politica in prima persona, “non è un tema che oggi esiste, tutte le mie energie sono dedicate a Mfe, alla nostra Europa e, quelle che rimangono, alla mia famiglia che è il centro della mia vita”. Ma Piersilvio ha poi aggiunto: “Io e Marina ci appassioniamo ai destini di Forza Italia; ma siamo onesti: è naturale. Tra i lasciti di mio padre, uno dei più grandi, se non il più grande, è proprio Forza Italia. E noi siamo due persone che lavorano, appassionate e impegnate nel proprio ruolo e nel proprio lavoro. Chi fa l’imprenditore non può essere distante dalla politica”.

Streamer? Meglio 4 in gara tra loro

E sul segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha assicurato: “Io ho una gratitudine vera per lui e per tutta la squadra che gli sta intorno: hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, cosa tutt’altro che facile”. Tuttavia, ha concluso, “ritengo che, guardando al futuro, siano inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato. Attenzione: questo non mette in discussione i valori fondanti di Forza Italia, che sono i valori del pensiero e dell’agire politico di Silvio Berlusconi, ma sono valori che vanno adattati a quella che è la realtà di oggi, cioè al 2025”.

Tra i due contendenti Netflix e Paramount, che si stanno danno battaglia per l’acquisto di Warner Bros. Discovery “se dovessi sbilanciarmi, da imprenditore italiano che lavora nel mondo dell’editoria video, direi che preferirei Paramount, per un banale motivo numerico, invece di tre player Ott in gara tra di loro, Netflix, Amazon e Disney, ce ne sarebbero quattro”.

Piersilvio ha ancora una volta promosso la premier, Giorgia Meloni. “Penso che il governo, in una situazione super complicata, stia facendo bene: tutti gli indicatori economici rimangono positivi in una situazione macroeconomica europea e mondiale complicatissima. Quindi il mio giudizio è positivo. E poi, guardiamoci intorno: secondo me abbiamo il miglior primo ministro in circolazione in Europa”.

A Natale? Secondo Piersilvio non è il momento migliore per partire. “Starò a casa di mia mamma che ha 86 anni, ed è stata oltretutto ricoverata per una broncopolmonite, ma ora sta bene. Sarò da lei con i miei figli e Silvia, ci sarà Marina con i figli. Non potrei desiderare un Natale più bello”.