Junior Eurovision 2025: Martina CRV rappresenta San Marino con “Beyond the Stars”

San Marino si prepara a vivere un momento speciale con la partecipazione di Martina CRV al Junior Eurovision Song Contest 2025. La giovane artista porterà sul palco internazionale il brano “Beyond the Stars”, rappresentando la Repubblica dal prestigioso Gymnastic Hall of Olympic City di Tbilisi, in Georgia.

Le votazioni online apriranno venerdì 12 dicembre alle ore 21.00 sul sito ufficiale jesc.tv, dove sarà possibile scegliere fino a tre concorrenti preferiti dopo aver visto le anteprime. La finale sarà trasmessa in diretta sabato 13 dicembre alle 17.00 su San Marino RTV (canale 550), con il commento di Anna Gaspari e Mirco Zani.

La partecipazione di San Marino al Junior Eurovision Song Contest – fortemente voluta dal direttore generale Roberto Sergio (foto) – è un’occasione importante per valorizzare il talento delle nuove generazioni e promuovere la creatività musicale su scala europea.

La performance di Martina CRV, con la sua voce e il suo stile, si può godere su San Marino RTV visibile sul canale 550 del digitale terrestre, SKY e TivùSat e su Radio San Marino sulle frequenze FM 102.7 e FM 103.2. La programmazione è disponibile anche in DAB+ nella Regione Lazio e su RaiPlay Sound.

I contenuti on demand si trovano sul sito ufficiale www.sanmarinortv.sm e su social Facebook (@SanMarinoRTV), X (@SanMarino_RTV), Instagram (@sanmarinortv), TikTok (san.marino.rtv) e YouTube (@SanMarinoRTVOfficial).