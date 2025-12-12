Trump incoraggia Italia e altri Paesi a uscire dall’UE per indebolire Bruxelles. Lo rileva un documento segreto

L’agenzia giornalistica americana Defense One ha dato notizia di un documento trapelato che rivela una presunta strategia di sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump: il testo propone di incoraggiare Paesi come Ungheria, Polonia, Italia e Austria ad allontanarsi dall’Unione europea e persino a valutare l’uscita dall’UE, con l’obiettivo di indebolire Bruxelles e rafforzare la sovranità nazionale.

La Casa Bianca smentisce e sostiene che il documento sia falso.



Defense One è una testata giornalistica statunitense specializzata in difesa, sicurezza nazionale e politica militare.Fondata nel 2013 è una pubblicazione del Capitol Hill Reporting Group, che fa capo a Atlantic Media.