Cessione GEDI. Commenti, opinioni e dichiarazioni

Commenti e opinioni sulla vendita di GEDI e Repubblica sono pubblicate cronologicamente, dalla più recente in alto.

Michele Mezza: Il governo deve esercitare il Golden Power

“Un giornale come Repubblica non è solo la sua versione cartacea, una frazione di quello che si trova in edicola. È ormai un gruppo multimediale che produce contenuti di ogni tipo per ogni target, con ogni codice su ogni piattaforma. È una potenza di opinione che fa parte di quel sistema generale di senso di un paese, cioè proprio quel terreno dove si sta combattendo quella guerra ibrida in cui potenze estere o gruppi tecnologici e finanziari agiscono per interferire, per creare una condizione di subalternità, di controllo di comunità nazionali.

Proteggere, tutelare la trasparenza, l’autonomia, l’indipendenza di un gruppo editoriale significa garantire la propria sicurezza nazionale.

Per questo la Gold Power non è un’opzione, è un obbligo, un dovere da parte del governo per assicurare i suoi cittadini in questa nuova dimensione.

Ma c’è un motivo in più in cui oggi un gruppo editoriale è un patrimonio della strategia nazionale di autonomia, e sono gli archivi, le memorie, che conservano questi sistemi è una materia preziosissima per orientare, addestrare, personalizzare i sistemi di intelligenza artificiale.

Repubblica è un pezzo del vocabolario nazionale che non può essere svenduto proprio perché deve essere finalizzato a creare dei linguaggi autonomi che questo paese produce attraverso i nuovi modelli di intelligenza artificiale. Difendere questo significa non avere una visione retro’. Ma significa stare al passo coi tempi, stare cioè sintonizzati con quelle potenze, come gli Stati Uniti, che vietano a qualsiasi socio estero di arrivare a superare il 20% per qualsiasi azienda che abbia una produzione di contenuti di comunicazione.

Non possiamo stare sotto questa soglia.

di Michele Mezza giornalista, esperto di cyber security e professore di Marketing e new media presso il dipartimento di Scienze sociali dell’università Federico II di Napoli, per Key4biz

Mollicone-Amorese (Fdi): chiameremo in audizione gruppo Gedi e cdr

“Come rappresentanti della VII Commissione della Camera, che tra le proprie deleghe annovera anche quella del settore editoriale, seguiamo con attenzione l’evolversi dell’eventuale cessione dei quotidiani del Gruppo Gedi. Con un percorso parallelo e collaborativo con l’esecutivo e il Sottosegretario Barachini, chiameremo in audizione in Commissione i vertici amministrativi del gruppo e i rappresentanti dei comitati di redazione per verificare che il principio di pluralismo dell’informazione resti il punto di riferimento di tutti.” Così dichiarano il presidente della Commissione editoria della Camera Federico Mollicone e il Capogruppo di Fratelli d’Italia nella medesima commissione Alessandro Amorese

Fnsi: vigileremo su occupazione e futuro testate

“Dopo aver creato con Gedi il più grande gruppo editoriale del Paese, con testate storiche nazionali e locali, oggi John Elkann e Exor stanno consumando una irresponsabile fuga dall’editoria italiana. L’ultimo atto è la vendita di La Repubblica e La Stampa, assieme a Radio Capital, Deejay, M2O, Huffington Post, i periodici e le attività online. La dismissione frettolosa di un gruppo editoriale che è stato incapace di sviluppare progetti solidi e prospettive per l’informazione e per centinaia di dipendenti. La Repubblica potrebbe essere ceduta al gruppo Antenna del magnate greco Kyriakou: trattativa confermata nei giorni scorsi, ma preceduta da mesi di smentite, come usuale, peraltro, da parte di Gedi. Insieme a Repubblica sarà dismesso tutto l’asset, dalle radio alle attività digitali, questi due settori unico vero interesse dell’acquirente greco. Imprenditore che in altre società ha come socio d’affari anche il Fondo Sovrano Saudita”. Lo rende noto la Fnsi in un comunicato. “Anche La Stampa sarà ceduta, ma per la testata di Torino, Gedi ha comunicato al Cdr che non esiste ancora un compratore definito, trattando un giornale con 150 anni di storia come un peso di cui liberarsi velocemente. Da quanto Elkann ha voluto acquistare il gruppo Espresso e i giornali Finegil, per sottrarli alle mire di eventuali concorrenti, è subito iniziato un processo di disgregazione che è stato inarrestabile e che in meno di dieci anni ha sacrificato quotidiani radicati sui territori, ceduti talvolta a editori improvvisati e in alcuni casi inadeguati, non solo dal punto di vista economico”. La Fnsi ribadisce “invece che il perimetro occupazionale del gruppo, di tutti i lavoratori, giornalisti e non, dovrà essere tutelato secondo le leggi dello Stato e l’articolo 2112 del Codice civile. Una condizione imprescindibile. La Giunta esecutiva della Fnsi, insieme con le Associazioni regionali di Stampa, è al fianco dei colleghi che in queste ore stanno protestando per le modalità della cessione e per l’incertezza del futuro. La Federazione nazionale della Stampa vigilerà con attenzione sui piani degli acquirenti, sulle prospettive aziendali e sull’avvenire di mezzi di informazione che hanno un peso determinante nel pluralismo e nella democrazia di questo Paese”.

Fiom: solidarietà a lavoratori Gedi, Elkann vende nel silenzio governo

“Oggi voglio solidarizzare con le lavoratrici e i lavoratori di tutto il gruppo Gedi e anche con tutti i giornalisti per lo sciopero che hanno fatto per il rinnovo del contratto”. Così Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil oggi a Milano per lo sciopero generale. “Gli Elkann stanno vendendo tutto nel silenzio del Governo”, prosegue. “Penso a tutta la parte industriale e a tutta la parte che riguarda l’editoria”, dice ancora. “E’ inaccettabile perché quello è un patrimonio del nostro Paese, è un patrimonio dei lavoratori e non può diventare una rendita invece per una famiglia”, conclude.

Ordine dei giornalisti

Dopo le dure prese di posizione delle redazioni de La Stampa e di Repubblica, che abbiamo pubblicato, il mondo dell’informazione scende in campo con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti che “esprime solidarietà e vicinanza ai lavoratori del gruppo Gedi, oggetto di una ulteriore umiliante svendita che crea sconcerto e profonda preoccupazione per lo smantellamento in atto di voci fondamentali nella difesa del pensiero critico e della democrazia del Paese”.

L’Ordine non dimentica i ” colleghi della Stampa che oggi non sono in edicola in seguito alla sofferta decisione, presa a termine di una lunga assemblea che come scritto nel comunicato del CDR “conclude una giornata drammatica per la storia della nostra testata”. E solidarietà ai colleghi di Repubblica che hanno proclamato lo stato di agitazione, a fronte della svendita ad un gruppo straniero che non ha presentato alcun piano di rilancio né offre certezze sul piano occupazionale e sul profilo identitario della testata”.

La Russa: preoccupazioni giustificate

Inaspettata la presa di posizione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, riportata dall’Ansa, che rispondendo a una domanda sulla vertenza in corso nel gruppo editoriale Gedi, durante il tradizionale scambio di auguri di Natale con la stampa ha detto: “Credo che le vostre preoccupazioni siano giustificate e che le proprietà hanno diritto a cambiare, cedere, vendere ma non hanno il diritto di imporre linee di condotta univoche alla redazione. Le vostre preoccupazioni non solo le capisco ma sono a vostra disposizione, anche come intermediario perché abbiate soddisfazione nelle risposte che attendete risguardo alle vostre preoccupazioni’.

Zangrillo: proprietà trasparenti e solide

“La Stampa e La Repubblica sono un patrimonio storico dell’informazione e della cultura del nostro Paese. Seguo con grande attenzione i nuovi possibili assetti di Gedi, il futuro dei suoi giornalisti e di tutti i lavoratori del gruppo”. Così il Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo in merito ai possibili sviluppi del gruppo Gedi. Il Ministro ha poi concluso: “La stampa deve continuare ad avere proprietà trasparenti e solide, capaci di garantire ancòra quella libertà di informazione che è storicamente uno dei capisaldi della nostra Repubblica. Per questo considero necessario che, nel caso di un passaggio di proprietà, siano illustrati piano industriale e conseguenti garanzie occupazionali”.

Schlein (PD): in gioco non c’è solo un gruppo editoriale



“Le informazioni che circolano sulla vendita del gruppo Gedi sono allarmanti. Le preoccupazioni espresse dai Comitati di Redazione sono anche nostre. Dopo anni di scelte finanziarie che hanno progressivamente indebolito l’azienda, si arriva oggi alla cessione a un soggetto straniero che non offre garanzie su occupazione, prospettive future, qualità e pluralismo dell’informazione”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Siamo estremamente preoccupati dai rischi di indebolimento o addirittura di smantellamento di un presidio fondamentale della democrazia, fondato su testate che hanno segnato la storia del giornalismo italiano e che rappresentano un patrimonio unico anche per il radicamento territoriale”.

“Non è possibile restare in silenzio di fronte a tutto questo. Non ci sono certezze sulle intenzioni del potenziale acquirente. Le richieste delle redazioni non hanno ricevuto risposta: servono garanzie occupazionali per il futuro dei dipendenti del gruppo e serve assicurare i principi costituzionali di pluralismo dell’informazione e di libertà di stampa. Sono principi cardine della nostra democrazia. Per questo siamo al fianco dei giornalisti e sosterremo ogni iniziativa volta a mantenere alta l’attenzione e ottenere chiarimenti su una vicenda che tocca direttamente la salute del sistema democratico. In gioco non c’è solo un gruppo editoriale, ma un patrimonio storico e civile del Paese”.

Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, dichiarando il voto favorevole del Partito Democratico alla mozione sulla libertà di stampa a firma Graziano, Cafiero De Raho e Piccolotti, ha detto, come riporta sempre l’Ansa, “La libertà di manifestare il nostro pensiero è un principio cardine della nostra Costituzione e alla base della democrazia. Non possiamo dimenticare episodi pesanti come l’attentato a Ranucci, il caso Paragon dei giornalisti spiati e altri che hanno colpito profondamente la nostra libertà di espressione e il nostro sistema democratico. Per questo occorre prendere misure concrete a tutela della nostra Costituzione e democrazia e la nostra mozione va proprio in questa direzione. Una legge sulle querele temerarie, per proteggere i giornalisti da azioni legali usate con l’unico scopo di intimidirli; la riforma della disciplina sulla diffamazione; dobbiamo intervenire sulla legge n. 47/1948 sulla stampa, modificare i codici penali e, soprattutto, disincentivare l’uso della reclusione a scopo preventivo nei confronti dei giornalisti. Dobbiamo anche rendere possibile una maggiore trasparenza nell’attività delle istituzioni. È necessario che i membri del Governo si rendano disponibili per un confronto con i giornalisti, non solo attraverso comunicati o dichiarazioni ‘a misura di consenso’, ma invitando anche i giornalisti a porre domande su temi di rilevanza pubblica. Infine, il Parlamento deve essere informato su tutti gli sviluppi riguardanti il caso dello spyware Graphite e sull’uso delle tecnologie da parte delle autorità italiane. Servono regole chiare; dobbiamo sbloccare lo stallo in cui da oltre un anno versa la commissione di Vigilanza sulla Rai, segnale chiaro di come la politica stia soffocando l’indipendenza del nostro servizio pubblico di informazione e democrazia, che è necessaria per il buon funzionamento delle istituzioni democratiche. Non possiamo dimenticare il problema del precariato dei giornalisti e non possiamo tralasciare il caso del gruppo Gedi. E’ notizia di questi giorni della possibile cessione dei quotidiani del gruppo Gedi, Repubblica, Stampa, Huffington e Radio, ad un gruppo straniero di cui non si conosce nulla. Quello che sta accadendo al gruppo Gedi è veramente allarmante e preoccupante. Si sta smembrando e svendendo uno dei gruppi editoriali più importanti in Italia, ad un gruppo straniero, senza garanzie sulla tutela occupazionale dei giornalisti e dipendenti del gruppo. Si sta mortificando e svilendo non solo l’attività dei giornalisti ma di tutta l’informazione e della nostra democrazia. La libertà di stampa non è solo un diritto dei giornalisti, ma un bene fondamentale per tutta la nostra società. Dobbiamo impegnarci tutti, legislatori, Governo, e forze politiche, per proteggere questo diritto e restituire al nostro Paese il posto che merita tra le democrazie mature e libere del mondo”.

M5s: servono garanzie concrete

“La preoccupazione principale nella vendita degli asset editoriali del gruppo Gedi riguarda chi ogni giorno lavora nelle redazioni, nelle radio e nei servizi digitali. Sono loro ad aver mantenuto vivi giornali e progetti editoriali, e oggi rischiano di subire le conseguenze di operazioni finanziarie decise dall’alto. Servono garanzie concrete e immediate e il governo non può chiamarsi fuori, anche alla luce dei retroscena che chiamano in causa Giorgia Meloni e i suoi ‘abboccamenti’ con l’editore Kyriakou. La nostra vicinanza va a tutti coloro che, con ruoli diversi, permettono ogni giorno la produzione di notizie e contenuti culturali. Al Paese serve un sistema editoriale solido, autonomo e capace di guardare al futuro, non un terreno di scambio tra investitori e gruppi economici”. Così gli esponenti M5s in commissione Cultura.

Appendino (M5S): intoccabile non è la famiglia Elkann ma lo sono i lavoratori

“Chiediamo un’informativa urgente al governo sulla vendita del gruppo Gedi e ribadiamo la nostra vicinanza alla comunità del gruppo che sta vivendo un momento complesso e difficile. Sono lavoratori e lavoratrici che certamente meritano una trasparenza e un rispetto che non abbiamo visto negli ultimi anni da parte della proprietà, su questa come su altre operazioni della famiglia Elkann. Ormai abbiamo capito che quando si tratta di alzare la voce con loro i banchi della maggioranza si svuotano e le voci spariscono, ma ci aspettiamo che il Governo dica qualcosa. L’informazione e i lavoratori non si tutelano restando in silenzio perché si ritiene la famiglia Elkann intoccabile. Intoccabili dovrebbero essere i diritti di lavoratori e lavoratrici, non la proprietà che da una parte stacca dividendi miliardari e dall’altra manda in cassa integrazione e svende tutto. Presidente, li ho visti i Ministri sfilare alla redazione della Stampa, uno dopo l’altro, nelle ultime settimane, e giustamente, dopo il vergognoso attacco squadrista del 29 novembre. Ma tutti quei ministri, tutte quelle voci che erano lì pronte ad abbracciare quella comunità, dove sono oggi? Io mi aspetto che il governo venga qui e ci dica che l’informazione è importante, che quei posti di lavoro vanno tutelati e che quell’operazione non può essere fatta sulla pelle di lavoratori e lavoratrici”. Lo ha dichiarato la Deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervenendo alla Camera.

Fratoiann (AVS): tutelare presidio di democrazia

“Certo la crisi dell’editoria, in Italia e non solo, sta dando colpi micidiali al sistema informativo ma tutto ciò non può giustificare quanto sta accadendo ad uno dei gruppi editoriali più importanti del nostro Paese. In pochi anni il gruppi Gedi é stato spolpato e smembrato in nome di operazioni finanziarie: e i risultati, per quanto riguarda ad esempio il settore dei giornali locali, sono sotto gli occhi di tutti. Ora la proprietà Elkann sta procedendo alla liquidazione degli ultimi asset di valore – Repubblica, Stampa, Huffington e Radio – ad un gruppo straniero, di cui non si conoscono le intenzioni, senza garanzie per la tutela dell’occupazione, né per garantire un’informazione libera e di qualità”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. “E quello che preoccupa – prosegue il leader di Si – soprattutto è il silenzio, non so se per imbarazzo o per distrazione delle Istituzioni, del governo e del mondo della politica. È il momento della chiarezza e delle scelte trasparenti: la liquidazione di un gruppo editoriale del genere non può passare sotto silenzio, serve una reazione e un’attenzione particolare perché ne va della qualità della nostra democrazia”. “Per questo – conclude Fratoianni – siamo al fianco dei giornalisti del gruppo e alle loro mobilitazioni, pronti a sostenere ogni iniziativa utile, ma questo non basta: bisogna accendere un faro su questa vicenda per tutelare un presidio di democrazia”.



Bonelli (AVS e Europa Verde): a rischio pluralismo in Italia



”La vendita de La Repubblica, La Stampa, Huffington, delle radio e dei siti web connessi all’armatore greco Kyriakou è un fatto che desta profonda preoccupazione anche per la qualità della nostra democrazia”.

”L’operazione riguarda una trattativa tra l’erede del gruppo Gedi, John Elkann, e la società ellenica “Antenna Group”, controllata da Theodore Kyriakou, azionista principale e presidente del gruppo. Chi è Theodore Kyriakou? Laureato negli Stati Uniti, amico del presidente Trump, con una sua foto sulla scrivania.Kyriakou può contare inoltre su un solido partner in affari: il principe saudita Mohammed bin Salman Al Saud, che tre anni fa ha investito 225 milioni di euro per acquistare il 30% di “Antenna Group”.La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all’inizio di quest’anno, ha guidato una visita di Stato in Arabia Saudita, conclusa con una dichiarazione che auspicava una nuova fase di cooperazione e sviluppo dei rapporti tra Italia e il regno del principe ereditario.Perché scrivo questo? Perché se la vendita dovesse avere questo esito, si aprirebbe un problema serio che riguarda i livelli occupazionali e, allo stesso tempo, la qualità della nostra democrazia. La concentrazione dell’informazione radiotelevisiva, della stampa e del web sarebbe infatti praticamente schierata sulle posizioni del governo e della sua presidente”.

”Demolire uno strumento d’informazione che, fin dalla sua nascita, ha rappresentato un punto di riferimento culturale per i cittadini che si riconoscono nei valori progressisti sarebbe un fatto gravissimo, che dovrebbe destare un allarme immediato e che rischia di confermare una normalizzazione a destra degli spazi dell’informazione nel nostro Paese.Penso che chi ha a cuore la qualità della nostra democrazia non possa assistere passivamente a quanto sta accadendo”.

Calenda (Azione): dopo aver venduto Gedi, Elkann chiuderà le fabbriche Stellantis’

“Lo avevo previsto e dichiarato anni fa. E non è che ci volesse molto per predire che una volta venduti tutti gli asset industriali, i giornali non avrebbero più avuto valore per tenere buona la politica e il sindacato. Ecco qui. Previsto e accaduto. Dopo le elezioni del ’27 chiuderanno anche le fabbriche (semivuote) di Stellantis. John Elkann è riuscito a distruggere in una generazione ciò che era stato costruito in 125 anni con un robusto contribuito dello Stato italiano. Complimenti. Mancano Juventus e Ferrari ma è abbastanza a buon punto anche lì”

Magi (+Europa): libertà informazione a rischio



“La vendita di Repubblica e La Stampa e del resto delle testate del gruppo Gedi non è solo una crisi industriale dell’editoria ma investe direttamente il diritto costituzionale della libertà di stampa, della pluralità di informazione e del diritto dei cittadini ad essere informati. Alle giornaliste e ai giornalisti delle testate del Gruppo Gedi va la nostra solidarietà e il nostro sostegno in una battaglia che riguarda non solo la tutela dei posti di lavoro ma anche la difesa di un presidio democratico che oggi è più importante che mai. Visto che il governo sembra essere direttamente coinvolto in questa trattativa è necessario che venga in aula a riferire tramite il sottosegretario all’Editoria Barachini”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

Regione Piemonte, Torino e Stampa Subalpina



Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo, seguono con attenzione l’evolversi della situazione del gruppo Gedi e incontreranno domani a Palazzo Civico una rappresentanza dell’Associazione Stampa Subalpina, dei lavoratori del gruppo e della testata La Stampa di Torino. Cosi’ una nota.

Cgil: ennesima fuga degli Elkann

“La vendita del gruppo Gedi, ramo d’azienda della Exor (finanziaria della famiglia Agnelli) rappresenta chiaramente la politica industriale che gli Elkann stanno attuando da tempo: abbandonare Torino e il Piemonte”. E’ il commento dei segretari generale di Cgil Piemonte e Cgil Torino, Giorgio Airaudo e Federico Bellono. “Siamo vicini alle giornaliste e ai giornalisti, alle lavoratrici e ai lavoratori di tutte le redazioni del gruppo Gedi – affermano – per l’ennesima svendita messa in atto da Exor. La politica e le istituzioni devono pretendere garanzie dalla proprietà, perché in gioco non c’è solo una possibile crisi occupazionale, ma il diritto a un’informazione libera.” Per Airaudo e Bellono “La Stampa, la Repubblica, la Sentinella del Canavese, storici giornali che raccontato il territorio torinese, rappresentano un patrimonio da tutelare e non da liquidare al miglior offerente. Le giornaliste e i giornalisti meritano risposte, rassicurazioni sui livelli occupazionali e sulla possibilità di continuare a svolgere liberamente il proprio lavoro: quello di informare cittadine e cittadini”.