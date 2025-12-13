Stardust, l’accademia dei nuovi tiktoker

Presentati ieri i progetti finali dei creator ispirati a Milano-Cortina 2026, dopo due mesi di formazione dedicata.

Alla giornata finale erano presenti tutti i docenti e il team Stardust, guidato da Daniela Campagna, direttrice marketing, per valutare i progetti conclusivi e il percorso svolto dagli studenti e l’ad Alessandro Furgione.

In un momento di esplosione della creator economy, l’ecosistema che ruota attorno ai creatori di contenuti digitali – influencer, streamer, podcaster, youtuber, tiktoker, autori newsletter – che trasformano creatività, community e attenzione in valore economico, Stardust ha presentato la sua Creator Academy, pensata come un percorso di formazione e crescita professionale per i nuovi talenti. L’Academy nasce per accompagnare i creator non solo sul piano creativo, ma anche su quello editoriale, strategico e imprenditoriale, aiutandoli a costruire identità solide, community consapevoli e progetti sostenibili nel tempo. Un ponte tra creatività, piattaforme e brand, in un mercato che richiede sempre più competenze, visione e responsabilità.

Daniela Campagna, direttrice marketing

Gli studenti sono stati seguiti ogni giorno da professori esperti dei vari contesti trattati, sviluppando competenze su analytics, piattaforme, content creation, comunicazione efficace e gestione di progetti complessi. “Questo per noi è un esperimento che possiamo considerare riuscito. Il nostro obiettivo è quello di dare a questi ragazzi gli strumenti giusti per diventare dei creator professionisti. L’Academy si replicherà anche nel corso del 2026 per due stagioni, una primaverile e l’altra autunnale” , ha spiegato Alessandro Furgione, ad di Stardust.

Alessandro Furgione, AD Stardust

Un percorso per chi vuole diventare creator

L’Academy si rivolge a giovani che hanno già iniziato a produrre contenuti ma sentono la necessità di migliorare competenze tecniche, creative e strategiche. Le lezioni hanno seguito il modello Learning by Doing, combinando riprese, montaggio, scrittura creativa, public speaking, presenza scenica e analisi insight. Tra i moduli Social Media & Algoritmi – Gestione, analisi e adv su Instagram, TikTok e YouTube; Content Creation – Video, fotografia e stile visivo; Comunicazione Efficace – Public speaking, dizione e presenza scenica; Content Lab – Lavoro in team per sviluppare format originali; Masterclass – Incontri con creator affermati e 1 to 1 Stardust – Supporto diretto da team creativo, produzione, marketing e talent management. L’ obiettivo è essere in grado di stabilire collaborazioni professionali con i brand.



I progetti finali: lo sguardo verso Milano-Cortina 2026

I dodici progetti presentati durante la giornata conclusiva hanno un tema comune: Road to Milano-Cortina, il racconto creativo delle Olimpiadi Invernali 2026 attraverso formati social innovativi, pensati per piattaforme e target differenti.

Alcuni dei protagonisti di questa edizione

I 12 giovani content creator sfornati dall’Academy, hanno presentato un proprio progetto legato a Road to Milano-Cortina, un racconto creativo sulle Olimpiadi Invernali 2026, attraverso formati social innovativi, pensati per piattaforme e target differenti. Sono ragazzi che arrivavano da diverse zone d’Italia, con storie ed esperienze varie. Vediamone alcuni.

Niccolò da Padova

Niccolò da Padova, studente di Storia che sui social aveva zero follower quando ha iniziato la formazione Academy, ha lavorato sul racconto di ciò che sono state le Olimpiadi, con aneddoti e ricordi.

Luca Diana

Giornalista e content creator, vive a Milano ed è specializzato in media, intrattenimento, lifestyle e viaggi. Laureato in Comunicazione alla IULM, con un master dedicato a cinema e serie TV, scrive per Gay.it su spettacolo, musica e cultura LGBT+.

Carola Apollo

Content che realizza video brevi sulla vita quotidiana, trend e momenti creativi. Attiva su Instagram con contenuti visivi e storytelling personale. Ha partecipato a Miss Italia e sogna di diventare una conduttrice televisiva.

Rosario Mancuso

Di giorno è un ingegnere e di sera fa lo stand upper: ha unito le sue due competenze per un progetto che racconta in tono leggero la ‘scienza’ che si nasconde dietro al curling.

Alessia Amato (@lovedd.ugc)

Creator specializzata in UGC nel mondo beauty e lifestyle. Collabora con brand attraverso contenuti curati ma spontanei, concepiti come consigli tra amici. Attiva anche su Pinterest, dove si presenta con nome e cognome per rafforzare la sua identità professionale.



