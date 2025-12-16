Cessione Gedi, Antenna Group promette indipendenza e rispetto linea editoriale

“La missione di Antenna Group è informare e intrattenere le persone in modo responsabile, equilibrato e di valore”. Sono fonti vicine al gruppo greco, da giorni protagonista in Italia per le trattative con Exor sull’acquisto del gruppo Gedi, a spiegare le linee guida e chiarire i principi che guidano la strategia di investimento nel settore dei media. Con alla base una forte cultura familiare e da valori fondati su fiducia, integrità e rispetto delle culture e delle identità locali.

Indipendenza e sostenibilità

Secondo le fonti, citate da Ansa, l’interesse per il gruppo a investire in Italia, nascerebbe dal “profondo rispetto per il giornalismo italiano”, di cui condividerebbe “pienamente i valori dell’indipendenza editoriale locale, della qualità dell’informazione, del rispetto per il pubblico e del ruolo essenziale dei media nel contribuire a un dibattito democratico informato”.

E un riferimento per capire come si muoverà l’azienda arriva guardando quanto fatto in passato, con l’attenzione alla difendesa e promozione dell’indipendenza editoriale.

Il Gruppo applica quella che viene definita come “una rigorosa politica di non interferenza”, garantendo piena autonomia alle redazioni e tutelando il pluralismo, la credibilità dell’informazione e il rapporto di fiducia con il pubblico. “Quando Antenna entra in un gruppo editoriale, la linea editoriale locale viene pienamente rispettata”, le parole utilizzate.

Come investitore nei media, Antenna Group punta dunque a far crescere le realtà editoriali rendendole sostenibili e accompagnandole da una dimensione locale a una piattaforma internazionale.

In un contesto globale sempre più polarizzato, “connettere le persone e offrire notizie credibili, verificate, obiettive e affidabili resta un elemento centrale della missione di Antenna Group”, hanno aggiunto le fonti.

La presenza mediatica del gruppo

Interamente controllato dalla famiglia Kyriakou, Antenna Group, ricordiamo, in 30 anni ha costruito una presenza mediatica globale e diversificata, che comprende 37 canali televisivi in chiaro e pay-per-view, due piattaforme di streaming, attività nell’informazione, nei media digitali, nell’editoria, nella produzione di contenuti, nell’e-commerce, nella radio, nella musica, negli eventi dal vivo e nella formazione.

Presente in 22 Paesi tra Europa, Nord America e Australia, raggiunge fino a 500 milioni di persone nel mondo con un’ampia rete di partnership.