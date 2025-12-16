Record di adesioni per Acea Scuola: studenti protagonisti della sostenibilità

Acea Scuola ha registrato un record di adesioni nell’edizione 2025, confermandosi tra le iniziative educative più seguite in Italia. Migliaia di studenti hanno partecipato alle attività, segnalando un interesse crescente per sostenibilità, economia circolare e tutela delle risorse idriche ed energetiche. L’iniziativa punta a sensibilizzare le nuove generazioni e a diffondere conoscenze concrete per affrontare le sfide ambientali, creando un ponte virtuoso tra scuola e territorio.

Format e attività didattiche

L’edizione 2025 ha introdotto modalità di partecipazione più interattive, con laboratori dedicati alle energie rinnovabili e al riciclo, visite didattiche agli impianti per conoscere da vicino le reti idriche ed elettriche e momenti di confronto tra studenti e tecnici. Sono stati valorizzati i progetti migliori attraverso contest e presentazioni pubbliche, favorendo creatività, competenze e consapevolezza sui temi ambientali.

Impatto educativo e culturale

Il successo dell’iniziativa dimostra il ruolo centrale della scuola come motore di cambiamento culturale. La partecipazione record evidenzia la volontà dei giovani di contribuire alla transizione ecologica con comportamenti responsabili e informati. Le attività hanno rafforzato la comprensione delle filiere dell’acqua e dell’energia, promuovendo una cittadinanza attiva e attenta alla sostenibilità.

L’impegno di Acea per il futuro

Con Acea Scuola, l’azienda consolida il proprio impegno nell’educazione ambientale e nel dialogo con i territori. L’obiettivo è formare cittadini consapevoli, dotati di competenze e strumenti per affrontare le sfide del futuro. La partecipazione raggiunta quest’anno rappresenta un passo significativo nella costruzione di una coscienza collettiva orientata al rispetto dell’ambiente e all’uso responsabile delle risorse.