CONI, il piano verso Los Angeles 2028: 85 milioni il valore delle attività

Si attende Win for Italia Team

Nel Salone d’Onore del CONI si è tenuta la presentazione del piano operativo quadriennale dell’Ente, un momento istituzionale di grande rilevanza per tracciare la rotta dello sport italiano verso Los Angeles 2028.

Presenti il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Segretario Generale del Censis Giorgio De Rita e il nuovo Presidente del CONI Luciano Buonfiglio. Sul fronte delle risorse, mentre si attende l’iter parlamentare del progetto Win for Italia Team, la lotteria che dovrebbe garantire nuovi fondi al CONI attraverso la Finanziaria, il Censis ha quantificato in 85 milioni di euro il valore economico delle attività istituzionali del CONI, a fronte di un finanziamento pubblico attuale di 45 milioni.

Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI

Il Presidente Buonfiglio ha aperto i lavori con un discorso programmatico che ha sottolineato la natura del CONI come istituzione pubblica regolatrice, capace di coordinare 16 milioni di tesserati e 112.000 realtà associative. “Sei mesi fa non sapevo se avrei avuto questa responsabilità. Oggi comprendo ancora più profondamente cosa rappresenta il CONI ovvero non una funzione verticistica, ma la capacità di tenere insieme un sistema complesso, valorizzandone le autonomie e garantendo uniformità di regole e pari opportunità su tutto il territorio nazionale”, ha dichiarato il numero uno dello sport italiano.

Buonfiglio ha individuato tre sfide strutturali per il Paese: la denatalità, che incide sulla base della pratica sportiva giovanile; la riduzione dello sport nel sistema scolastico; la carenza e obsolescenza degli impianti sportivi, soprattutto nei territori più fragili.

Il Presidente ha poi ricordato i successi di Parigi 2024, con 40 medaglie conquistate (12 ori, 13 argenti, 15 bronzi), risultato che conferma l’Italia nella top ten mondiale: “Dietro ogni medaglia ci sono talento, sacrificio e la tenacia dei nostri atleti. Ma anche il lavoro delle Federazioni, dei tecnici, dei centri di preparazione, della medicina e della scienza dello sport”.

Il piano operativo: quattro pilastri per Los Angeles 2028

Il Segretario Generale Carlo Mornati ha illustrato il piano operativo 2025-2028, articolato su quattro direttrici strategiche. La prima è la preparazione olimpica, con investimenti nei Centri di Preparazione (10,5 milioni per il Giulio Onesti di Roma, 13,5 per Formia, 8 per Tirrenia), nella medicina e nella scienza dello sport. Nel 2024 si sono registrate oltre 104.000 presenze nei centri olimpici e più di 94.000 prestazioni sanitarie.

La seconda direttrice riguarda la formazione della classe dirigente, tecnica e manageriale, per aggiornare le competenze in un contesto sempre più digitale. La terza punta su sostenibilità e ESG, integrando ambiente, società e governance in ogni progetto. La quarta, centrale, valorizza i valori olimpici come prassi quotidiana, dentro e fuori i campi di gara. Per realizzare questo piano servono risorse strutturali: il Presidente ha chiesto trasparenza con indicatori chiari e rendicontazione periodica.

Il Censis quantifica il valore economico del CONI



Giorgio De Rita ha presentato lo studio commissionato dal CONI al Censis, che analizza il valore sociale ed economico delle attività istituzionali dell’Ente. “Gli italiani resistono alla crisi poggiati su due leve: il benessere dato dal buon vivere quotidiano e la volontà di investire sul futuro dei figli. E lo sport è il vero investimento per i nostri ragazzi”, ha spiegato il Segretario del Censis.

La ricerca stima il valore economico delle attività istituzionali del CONI in circa 85 milioni di euro annui, cifra paragonabile a quella sostenuta per la regolazione di altri settori come assicurazioni, energia e appalti pubblici. Un dato significativo se confrontato con il finanziamento pubblico attuale di 45 milioni. Il rapporto evidenzia inoltre che per l’89% degli italiani i successi olimpici accrescono il prestigio dell’Italia nel mondo, mentre l’88% ritiene necessario potenziare l’offerta scolastica e infrastrutturale sportiva.

Bono : ‘Il CONI presidio di educazione e valori’



Il Capo di Gabinetto del Ministero per lo Sport e i Giovani, Sabrina Bono, ha portato i saluti del Ministro Abodi. Dopo le polemiche per l’assenza a Londra durante la vittoria di Sinner e l’uscita anticipata dalle ATP Finals di Torino, un’altra mancata presenza che ha generato qualche battuta tra i presenti per la serie di gaffes istituzionali. “Il Ministro ricorda spesso che il CONI non è solo una cassaforte di medaglie, ma un presidio di educazione, formazione e divulgazione di valori”, ha dichiarato la Bono. “Il CONI si sta facendo interprete del riconoscimento sostanziale dello sport in Costituzione. Questo Governo sta investendo molto sullo sport sociale, strumento di inclusione e coesione, attraverso una visione sistemica che allarga la base e divulga quel linguaggio universale che è lo sport”.

Giorgetti: ‘L’algoritmo della Riforma sport funziona’



Il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo all’evento ha sottolineato come la Riforma dello Sport abbia introdotto un meccanismo che correla la dimensione economica dei codici ATECO sportivi al finanziamento del sistema, ribaltando il 32% del gettito generato: “Quella torta non è insignificante. Da quel giorno lo sport ha ottenuto sempre più risorse. Le risorse sono significative e gli effetti saranno ancora più apprezzabili nei prossimi anni, soprattutto al netto di quelle destinate a Milano Cortina 2026”.

Giorgetti ha ricordato una funzione fondamentale del CONI rappresentare le Nazionali, l’espressione identitaria della comunità, esercitando anche un richiamo alle regole fondamentale per la coesione sociale: “Non è banale ai fini sociali sapersi uniformare alle regole. Mio padre mi insegnò che alla fine della partita devi sempre salutare l’arbitro”.

L’eredità che pesa e le aspettative che crescono

Il nuovo Presidente ha raccolto un testimone pesante da Malagò, Petrucci, Pescante e Carraro, eredità fatta di storia, responsabilità e risultati. Il piano presentato è un patto intergenerazionale che guarda a Los Angeles 2028 con l’obiettivo di consegnare alle nuove generazioni un sistema sportivo ancora più inclusivo, sostenibile e competitivo. Una sfida ambiziosa che attende risposte concrete, a partire dall’approvazione della lotteria Win for Italia Team che potrebbe rappresentare una svolta per il finanziamento del CONI a supporto dello sport olimpico.