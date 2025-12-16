Cinema, 40 anni del Premio Solinas. Premio speciale a Paolo Sorrentino

Il Premio Solinas, riconoscimento più importante per la scrittura cinematografica in Italia, compie quarant’anni. Un premio che dal 1985 è stato consegnato alle migliori sceneggiature per il cinema, che più di una volta sono diventati film per il grande schermo. In occasione del quarantennale, la cerimonia di premiazione di quest’anno a Roma è stata accompagnata dall’assegnazione di un premio speciale, il Premio Speciale Franco Solinas Quarantennale, al regista Premio Oscar Paolo Sorrentino, già vincitore in passato del Solinas.

“Questo Premio da 40 anni investe su una prospettiva, su un futuro anteriore e ha scoperto un’intera generazione di nuovi artisti e nuovi talenti. Noi cerchiamo le voci quando nascono e ci adoperiamo per la realizzazione delle opere, quasi sempre degli esordi. Ed è così che possiamo riconoscere un autore quando diventa importante, come Paolo Sorrentino” ha dichiarato la Presidente e Direttrice del Solinas Annamaria Granatello.

Presente alla cerimonia anche l’Amministratore Delegato Fondazione Roma Lazio Film Commission Lorenza Lei, che ha dichiarato: “Come Fondazione Roma Lazio Film Commission, grazie al contributo della Regione Lazio, siamo orgogliosi di sostenere un premio che continua a credere nella forza della scrittura e nel talento come atto di responsabilità culturale. Perché senza nuove storie non c’è futuro per il nostro cinema”.

L’edizione 2025 del Premio Internazionale Franco Solinas è stata vinta ex-aequo dalle sceneggiature “Furore” di Federico Amenta e Paoli De Luca e “Il vulcano non erutta mai davvero” di Raffaele Iaccarino e Vittorio Perrucci, che si sono aggiudicati il premio da 9.000 euro.

Foto: Azzurra Primavera