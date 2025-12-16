La Lazio suona la campanella al Nasdaq: “Il futuro passa anche da qui”

“Il futuro passa anche da qui”. Così la SS Lazio ha annunciato ufficialmente via social la presenza di una delegazione biancoceleste oggi al Nasdaq in occasione della chiusura del mercato newyorkese.
“Oggi la S.S. Lazio entra in uno dei simboli globali dell’innovazione. A New York, nel cuore di Times Square, la S.S. Lazio prenderà parte alla cerimonia di chiusura della campana del Nasdaq. Un momento storico che segna l’inizio di un viaggio internazionale tra sport, innovazione, media e finanza. Un passo oltre il campo, riflettendo la visione di un Club pronto a impegnarsi con i principali ecosistemi globali”, scrive la Lazio. Enrico Lotito, come anticipato ieri dal patron durante la cena di Natale, suonerà la campanella che decreterà il termine delle contrattazioni giornaliere.
Claudio Lotito (foto Ansa)