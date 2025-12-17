Rossi: in Rai fiction di qualità, per raccontare il presente e sostenere audiovisivo

Punzecchiando Canale5, l’ad di Viale Mazzini ha preso parte alla presentazione delle fiction del servizio pubblico, ricordandone la capacità di raccontare il nostro tempo e il ruolo a sostegno del settore audiovisivo

“La Rai potrebbe comprare soap in Turchia, sarebbe più conveniente, ma preferisce investire sulla qualità della fiction e risultati si vedono anche dal riscontro del pubblico”. Non ha risparmiato una stoccata alle scelte di palinsesto di Mediaset, l’ad Rai, Giampaolo Rossi, alla presentazione del palinsesto della fiction 2026 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, che si è svolta il 16 dicembre.

Una serata evento, che ha visto sul palco i protagonisti dei titoli della stagione televisiva da gennaio a marzo, in sala tanti attori, e presenti anche la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, l’ad di Rai pubblicità Luca Poggi e Lorenza Lei, Ad Fondazione Roma Lazio film commission.

Maria Pia Ammirati e Giampaolo Rossi (foto Ansa)

Fiction per costruire narrazioni

Per Rossi, la fiction rappresenta “la grande capacità della Rai, in quanto servizio pubblico e prima industria culturale del Paese, di costruire narrazioni e racconti plurali, di costruire l’immaginario dentro il quale noi ci muoviamo, di narrarlo nelle sue contraddizioni e nelle sue complessità”.

Da questo punto di vista, ha spiegato Rossi “la fiction è per la Rai il punto di svolta di questo grande racconto, l’approfondimento, la capacità di trattare i grandi temi del nostro tempo”, sostenuta da “un investimento straordinario” e dalla capacità di “tenere in piedi l’intera industria dell’audiovisivo e della fiction italiana”.



“La fiction è diventata anche un punto di riferimento, un concentrato tra cinema e televisione”, ha detto ancora, sottolineando come rappresenti “lo spazio della nuova narrativa popolare, il grande racconto del nostro tempo”, capace di misurare “nuove narrazioni ma anche nuovi talenti, grandi attori e grandi registi”, aiutando “le strutture della produzione e dell’industria del nostro Paese”.

“Dagli sceneggiati alla fiction moderna la Rai è sempre stata lungimirante”, ha concluso Rossi, ricordando che l’azienda ha seguito “l’evoluzione del percorso di crescita dell’audiovisivo italiano”.

Un percorso confermato dai risultati, ha aggiunto, citando prodotti come ‘Sandokan’ o ‘Il Conte di Montecristo” come esempi di quelle “grandi coproduzioni internazionali che danno la misura della forza della Rai nella capacità di costruire la fiction e il racconto seriale”.

Maria Pia Ammirati (Foto Ansa)

Ammirati: rinnovare restando in dialogo con il pubblico

“La forza della fiction sta nel sapersi rinnovare senza interrompere il dialogo con il pubblico”, ha detto la direttrice di Rai Fiction, Ammirati, passando in rassegna un’offerta che da gennaio a maggio spazzierà dal giallo alla commedia, dal legal al thriller, dal dramedy alla ricostruzione storica.

“Le novità – ha aggiunto – si fondano su protagonisti e temi inediti: storie civili che interrogano la coscienza collettiva, di riscatto, biografie di grandi figure della cultura e dello sport, saghe familiari che attraversano il Novecento. Accanto a queste, commedie sentimentali arricchiscono il panorama con leggerezza e ironia, mentre polizieschi, thriller e legal drama esplorano tensioni morali del presente”.