Classifica radio più attive sui social: Boom di Kiss Kiss col contest ‘Viralizzami’ e Radio Globo

La classifica delle Top radio più attive sui social realizzata per Primaonline da Sensemakers a novembre mostra nel complesso una lieve flessione dei volumi di video views (-7%). Il dato, tuttavia, si inserisce in un contesto in cui la parte bassa del ranking mantiene buone performance, registrando anzi una crescita dei volumi rispetto a ottobre.

Le interazioni risultano invece sostanzialmente stabili (-1%).

Tuttavia, nel mese, alcuni brand più di altri hanno messo a segno performance significative.

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

Tra questi spicca Radio Kiss Kiss, che conquista il primo posto per video views, trainata in larga parte dal social talent “Viralizzami”. Il contest, ideato dall’emittente, mette in competizione otto content creator italiani, chiamati a “viralizzare” Radio Kiss Kiss nell’arco di poco più di un mese.

In testa ai top contenuti della Radio si posiziona Jacopo Aquila, protagonista di due video YouTube realizzati in collaborazione con l’emittente, capaci di generare oltre 40 milioni di visualizzazioni. Dei 61,3 milioni di video views complessivi ottenuti da Radio Kiss Kiss, ben il 73% proviene da YouTube, confermando questa piattaforma come best in class del mese.

Ottime anche le performance social di Radio Globo, che sembra aver intercettato con precisione il target corretto sulla piattaforma più adatta: nel suo caso, Facebook, da cui proviene l’80% dei volumi complessivi del mese.

Analizzando la tipologia di contenuti pubblicati dall’emittente romana, emerge una forte attenzione ai fatti di cronaca e agli eventi legati alla Capitale. Nel mese di novembre, in particolare, a catalizzare l’interesse degli utenti-ascoltatori è stato il crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali.

RTL 102.5 irraggiungibile in pole position del ranking per interazioni generate per tre quarti dal profilo Instagram. Tra i contenuti più ingaggianti del mese, il salvataggio di un gattino in Puglia.

Nella parte bassa del ranking per interazioni può essere anche un solo contenuto a fare la differenza.

È questo il caso di Radio Norba, appena acquisita da Mediaset, che entra a novembre nel ranking grazie ad un reel virale che ritrae un gatto che sale in cattedra all’università e “miagola” agli studenti e che pesa per quasi il 60% dell’engagement complessivo. Questo video lo ritroviamo al terzo posto nella classifica dei primi 10 contenuti più performanti del mese.

Top 10 Best Performing Post

Il ranking Top 10 Best Performing Post si dimostra maggiormente eterogeneo rispetto al mese precedente sia in quanto ad attori che lo popolano sia in quanto a tipologia di contenuti da essi pubblicati.

foto di Vitaly Gariev su Unsplash