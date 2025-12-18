I podcast di FPS su Eco della Stampa

I podcast di FutureProofSociety, la piattaforma fondata da Alessandro Tommasi, tre format settimanali – BigTime, Better e Gameplay – che raccontano e interpretano il presente con linguaggi diversi ma complementari, puntando su tempo lungo, contesto e lettura dei macrotrend globali, sono entrati ufficialmente nel perimetro del media monitoring professionale. I podcast di FutureProofSociety sono infatti tra le fonti monitorate da L’Eco della Stampa, che li include nella propria rassegna. I clienti del servizio riceveranno così un monitoraggio che comprende anche le menzioni dei brand all’interno dei podcast prodotti dalla piattaforma fondata da Tommasi. Che spiega: “L’evoluzione dei media ci obbliga a rivedere la gerarchia dei canali informativi. I podcast hanno dimostrato di incidere sul dibattito pubblico, sulle dinamiche politiche e sulla costruzione del consenso. I podcast di approfondimento settimanale, recuperando il fattore tempo che manca ad altri media, sono diventati strumenti centrali di analisi e comprensione”.

Nel dettaglio, BigTime è il podcast autoriale di Alessandro Tommasi, dedicato a politica estera, geopolitica, comunicazione politica ed economia globale, con uno sguardo sul “tempo delle grandi decisioni” che stanno ridisegnando gli equilibri mondiali. Better affianca Tommasi a Tommaso Masi (Tommyverse), creator e divulgatore digitale, per analizzare l’impatto concreto dei cambiamenti economici e sociali sulla vita quotidiana, a partire dai numeri delle aziende e dalle scelte degli attori pubblici e privati. Gameplay, infine, è il format settimanale su YouTube e Spotify che esplora come i macrotrend globali aprano futuri diversi, attraverso il confronto con esperti di cybersecurity, intelligenza artificiale, geopolitica, sanità, politica e impresa.