L’iperterrritoriaita dell’informazione

L’accordo su TikTok Usa è una vera svolta. Il principio sbandierato dall’amministrazione Trump contro la Cina deve diventare una bandiera della UE

L’accordo per la cessione delle attività statunitensi di TikTok da parte di ByteDance, la società madre cinese, che prevede la creazione di una joint venture controllata da investitori americani, tra cui Oracle (il cui azionista di maggioranza e’ Larry Ellison), Silver Lake e MGX, mentre ByteDance manterrà una partecipazione minoritaria del 19,9%, e’ una vera svolta.

Per la prima volta si afferma il diritto di uno stato a intervenire sulle piattaforme che dall’estero operano sul mercato nazionale , contrattando la gestione e lo stesso meccanismo digitale, secondo un criterio di iperterritorialitá .

In sostanza conta il mercato di riferimento per affermare l’autorità dello stato di appartenenza degli utenti. Un principio che l’Europa dovrebbe adottare per contrastare con le piattaforme americane uso dei dati, meccanismo degli algoritmi e modalità di pressione politica .

Il principio sbandierato dall’amministrazione Trump contro la Cina deve diventare una bandiera della UE

L’operazione, che si chiuderà il 22 gennaio 2026, pone fine a una lunga disputa tra Washington e Pechino, evitando il divieto dell’app negli Stati Uniti previsto dalla legge bipartisan del 2024.

Secondo quanto annunciato dal CEO di ByteDance, Shou Zi Chew, gli utenti statunitensi non noteranno cambiamenti nell’esperienza quotidiana né i clienti pubblicitari subiranno impatti significativi.

L’accordo è stato possibile grazie a un’intesa di principio tra la Casa Bianca e il governo cinese, che ha permesso di superare le tensioni diplomatiche legate al controllo dell’algoritmo e dei dati.

La nuova società, denominata TikTok USDS Joint Venture LLC, sarà guidata da un consiglio di amministrazione a prevalenza statunitense, con l’obiettivo di attenuare le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale espresse dal governo americano.