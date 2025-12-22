Mattarella: Milano-Cortina vetrina per Italia, al centro del mondo non soltanto sportivo

“Per voi sarà un’occasione importante, ma per molti che verranno sarà l’occasione di una scoperta del nostro Paese. Perché queste Olimpiadi e Paralimpiadi, a Milano, a Cortina, a Verona, saranno una vetrina per l’Italia e per questo ringrazio quanti si sono impegnati per realizzarle, anzitutto nel volerle, che si sono poi impegnati per rendere possibile questi grandi appuntamenti. Quindi ringrazio le istituzioni nazionali, il ministro, le Regioni, i Comuni, la Fondazione Milano-Cortina, il presidente Malagò. È un’accoppiata di eventi che coinvolge veramente il nostro Paese, ponendolo al centro del mondo non soltanto sportivo, nella grande rete di conoscenza, comunicazione e informazioni che vi sarà”.

Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di consegna della Bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026.