Barachini incontra Kyriakou su acquisto GEDI: gestione asset a management italiano





Ieri pomeriggio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, ha incontrato in teleconferenza il presidente di Antenna Group, Theodore Kyriakou, in relazione all’ipotesi di acquisto degli asset del Gruppo Gedi.



L’esponente del governo italiano – riporta Adnkronos – durante il colloquio ha posto l’accento sulle questioni fondamentali per l’esecutivo: la tutela dei livelli occupazionali e l’indipendenza editoriale. Kyriakou ha voluto esprimere a Barachini quanto consideri strategico il suo possibile impegno imprenditoriale in Italia con l’obiettivo di sviluppare le potenzialità internazionali del suo Gruppo, attivo da anni con continuità nel mondo editoriale, con una forte attenzione all’indipendenza delle testate e al pluralismo informativo.



L’imprenditore greco ha manifestato la sua volontà di valorizzare le risorse del gruppo Gedi con l’obiettivo di un consistente investimento finanziario volto allo sviluppo e alla crescita degli asset con una visione solida per il futuro. Antenna Group prevede di affidare la gestione di eventuali asset a un management italiano locale, nel rispetto delle competenze presenti sul mercato nazionale.