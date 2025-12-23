La MotoGp corre ancora su Sky, con Meda. Battuta Dazn

Fino al 2027 le due ruote correranno sulla pay guidata in Italia da Andrea Duilio, rafforzandone l’offerta motoristica e sportiva

MotoGp e Motomondiale su Sky per altri due anni almeno. Liberty Media e Carmelo Ezpeleta (Dorna) alla fine hanno accettato la riduzione del costo dei diritti chiesto dalla media company guidata da Andrea Duilio. Il Motomondiale, del resto, vive tempi delicati.

Negli ultimi anni è stato una sorta di campionato mono marca, con la Ducati a fare il bello ed il cattivo tempo, l’odiato Marc Marquez (dal pubblico italiano) a stravincere, Pecco Bagnaia in crisi, e gli ascolti progressivamente a calare.

Sky assicura continuità e, soprattutto, qualità e densità del racconto affidato a Guido Meda e la sua squadra. Nell’ultima edizione la Moto Gp – anche con la reiterata invenzione della gara sprint – ha perso una parte del suo appeal, quanto meno in Italia. Necessario in questo contesto mantenere per il prodotto (e gli sponsor) un porto sicuro. Sky, a quanto pare ha battuto in ultimo la concorrenza di Dazn.

Guido Meda

Un aspetto, questo della continuità, sul quale si è soffermato anche Andrea Duilio, CEO Sky Italia. “Il Motomondiale è da 11 anni un punto fermo della vasta offerta di motori della nostra Casa dello Sport e lo sarà ancora fino alla fine del 2027″, ha detto. “Una conferma di quanto la MotoGP e tutte le classi del Motomondiale siano importanti per Sky, che continuerà a garantire la migliore esperienza di visione possibile”.



Allineate anche le dichiarazioni di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, detentrice dei diritti MotoGP. “Nel 2025, la MotoGP ha registrato un aumento dell’audience media globale, una crescita significativa della sua fanbase globale e nove record di spettatori, quasi metà della stagione. Puntiamo ancora più in alto guardando al futuro. Partner come Sky Sport, che mostrano il meglio di questo sport e portano i tifosi nel cuore dell’azione, svolgono un ruolo chiave per il futuro”.

Al 208, su Now e Tv8

Fino alla stagione 2027 compresa, su Sky e NOW sarà quindi possibile continuare a seguire in diretta tutti i Gran Premi di MotoGP™, Moto2™ e Moto3™, con alcune gare delle tre classi visibili anche in chiaro su TV8.



Il canale di riferimento sarà sempre Sky Sport MotoGP, con circa 30 ore live per ogni weekend in pista dedicate a gare, studi, approfondimenti, rubriche e produzioni originali.

Già a partire dall’inizio del nuovo anno, con lo Shakedown Test e i primi test ufficiali della MotoGP attesi per fine gennaio a Sepang, il canale 208 continuerà a offrire una copertura editoriale completa e di qualità grazie alla grande squadra di Sky Sport e ai migliori sistemi tecnologici.

L’offerta sportiva su Sky

Con la conferma del Motomondiale, Sky si conferma così il punto di riferimento per il motorsport mondiale con un’offerta che include anche il campionato del mondo di Formula 1, Formula 2, Formula 3, Porsche Super Cup, oltre alla NTT IndyCar, F1 Academy, Lamborghini Super Trofeo e tanto altro ancora. Inoltre, per la stagione 2026, Sky sarà anche official broadcaster della Dakar, offrendo highlights e aggiornamenti quotidiani di tutte le tappe della competizione.

A questo si aggiunge l’investimento sulla pallacanestro (una buona fetta di NBA e molto basket italiano ed europeo), il prolungamento dell’accordo sulle coppe europee di calcio, i tornei di tennis ATP e WTA (tranne Parigi e Australian Open) e tante altre discipline coperte, con la redazione guidata da Federico Ferri che può consolidare il suo posizionamento come ‘Casa dello Sport’.