Per gli italiani il mondo dell’informazione è primo promotore di valori sociali (più dei social)

Mainstream e opinione pubblica: 2 italiani su 3 si definiscono anticonformisti e non seguono le tendenze dominanti

Nel dibattito pubblico si parla spesso di mainstream, inteso come quell’insieme di tendenze e narrazioni che influenzerebbero il pensiero collettivo e orienterebbero l’opinione pubblica. Tuttavia, i dati più recenti mostrano un quadro molto diverso: gli italiani non si percepiscono affatto come uniformati o condizionati da un pensiero dominante.

Secondo le rilevazioni di un sondaggio RADAR SWG, quasi 2 italiani su 3 si definiscono anticonformisti, mentre 7 su 10 affermano di non sentirsi influenzati dalle opinioni prevalenti. Un dato significativo, soprattutto se confrontato con i grandi temi che negli ultimi anni hanno animato il dibattito nazionale ed europeo: inclusione, ambiente, stili di vita sani, parità di genere e rapporti tra uomini e donne. Su questi argomenti, gli italiani ritengono che nel Paese non esistano posizioni chiaramente maggioritarie.

Accanto a questa percezione, emerge però anche un altro fenomeno: una crescente stanchezza verso alcune tematiche sociali. Quasi 4 italiani su 10 dichiarano indifferenza – o addirittura insofferenza – quando si parla di politically correct, diritti LGBTQ+, inclusione o consumo responsabile. Un segnale che indica come parte della popolazione viva questi temi più come imposizioni culturali che come valori condivisi.

Ma chi viene percepito come il principale promotore di questi valori? Le opinioni variano a seconda dell’ambito considerato, ma tre attori emergono con costanza: il mondo della cultura, l’Unione Europea e il sistema dell’informazione. Sono loro, secondo gli italiani, i player più attivi nel sostenere e diffondere i valori legati all’inclusione, alla sostenibilità e ai diritti civili.

Mainstream e informazione

Un aspetto centrale dell’indagine SWG riguarda i soggetti percepiti come promotori dei valori sociali. Secondo gli italiani, i principali paladini dell’inclusione, dell’ambiente e degli stili di vita salutari sono tre: il mondo della cultura e delle università, l’Unione Europea e il mondo dell’informazione. I media, in particolare, vengono riconosciuti come uno degli attori più attivi nel sostenere e diffondere questi principi, soprattutto quando si parla di comportamenti salutari e tutela ambientale.

Conclusioni

Il quadro complessivo restituisce l’immagine di un Paese che non si sente rappresentato da un pensiero dominante, che rivendica autonomia di giudizio e che mostra segnali di affaticamento verso alcune narrazioni ricorrenti. Allo stesso tempo, riconosce nel mondo dell’informazione, nella cultura e nelle istituzioni europee i principali motori dei valori sociali più discussi negli ultimi anni.