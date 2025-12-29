Nel 2025 le aggressioni ai media hanno quasi eguagliato il totale dei tre anni precedenti.

Gli Stati Uniti hanno registrato un forte aumento della violenza contro i giornalisti da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca.

Secondo la Freedom of the Press Foundation, – organizzazione non profit con sede a New York che fornisce tecnologia sicura e corsi di formazione per reporter investigativi e monitora episodi di violenza contro i media – , la maggior parte dei giornalisti e dei fotografi aggrediti dalle forze dell’ordine nel 2025 era impegnata a documentare la “caccia” agli immigrati senza documenti da deportare. Nell’ultimo rapporto, l’organizzazione afferma che questo aumento è dovuto non solo al fatto che di fronte a disordini civili i giornalisti sono in prima linea e di conseguenza più esposti agli attacchi, ma anche al fatto che il presidente americano ed esponenti del movimento Maga hanno alimentato l’ostilità nei confronti dei media, accusandoli di mentire e di essere parziali, favorendo episodi di scontro.

A proposito degli effetti della radicalizzazione politica sulla percezione dei giornalisti Lars Willnat, professore alla Syracuse University, ha dichiarato al Guardian: “Quando il presidente dà l’esempio con il ridicolo e la delegittimazione, manda un segnale ai sostenitori che i giornalisti sono bersagli legittimi”, sottolineando che si tratta di un cambiamento importante “perché la violenza diventa più facile da giustificare quando i giornalisti vengono visti come combattenti politici piuttosto che osservatori neutrali”.

I numeri delle aggressioni

Nel 2025, fino al 16 dicembre, la fondazione – che precisa di segnalare solo “episodi verificabili tramite testimonianze dirette o confermati da più fonti giornalistiche” – ha registrato 170 aggressioni contro giornalisti, per lo più verificatesi durante le proteste contro le politiche sull’immigrazione, contro le 175 avvenute dal 2022 al 2024.

Un caso emblematico è l’“Operazione Midway Blitz”, vasta operazione di contrasto all’immigrazione nell’area di Chicago, in cui i giornalisti sono stati bersaglio di 34 aggressioni in appena sei settimane nei pressi del centro di detenzione di Broadview, in Illinois.

Il pericolo delle proteste

“Abbiamo riscontrato regolarmente, da quando il sistema di tracciamento è stato avviato nel 2017, che le proteste sono il luogo più pericoloso per i giornalisti negli Stati Uniti”, ha spiegato Stephanie Sugars, giornalista senior della fondazione e autrice del rapporto. Pur ricordando che Trump ha definito i media “nemici del popolo”, Sugars ha sottolineato che è difficile dimostrare un “nesso causale diretto” tra la sua retorica e l’aumento delle aggressioni, precisando che “Trump non ha un controllo diretto su ogni dipartimento di polizia”. Tuttavia, ha aggiunto, “le politiche e la retorica sue e della sua amministrazione riflettono questa ostilità verso la stampa e possono essere interpretate come una forma di legittimazione di altre aggressioni”.

I casi Stern e Geary e l’intervento dei giudici federali

Tra i casi più gravi ci sono quelli di Nick Stern e Raven Geary, entrambi feriti mentre svolgevano il loro lavoro nonostante fossero chiaramente identificabili come stampa. Le violenze hanno portato a cause legali e all’intervento di un giudice federale, che ha vietato temporaneamente l’uso della forza contro i giornalisti riconoscibili, respingendo la giustificazione di un contesto di violenza generalizzata nell’area di Chicago.

“Guarderemo indietro a questo periodo come a un momento di grande turbolenza per gli Stati Uniti”, ha detto Stern, che dall’inizio dell’anno è stato ferito due volte. “È necessario documentarlo”.

Foto (YouTube): Nick Stern ferito da pallottole di plastica a Los Angeles