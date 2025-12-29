Regione Lombardia lancia la sua tv in streaming su YouTube e Twitch

Approfondimenti e servizi nel palinsesto di ‘Lombardia Notizie tv’ online sui canali social della regione. Rodaggio con una programmazione dedicata ai Giochi Olimpici

Novità di fne anno per la comunicazione di Regione Lombardia. Sui canali YouTube e Twitch della regione debutta ‘Lombardia Notizie TV’, una vera e propria TV con un palinsesto che può essere seguita in streaming dalle ore 8 della mattina e fino a mezzanotte, con servizi giornalistici, approfondimenti da studio e video di promozione dei territori.



“La decisione guarda al futuro, visto che proprio YouTube e le altre piattaforme presenti su Internet sono in costante crescita e, soprattutto tra le nuove generazioni, ottengono consensi sempre più favorevoli”, ha spiegato il direttore della Comunicazione, Pierfrancesco Gallizzi.

Rodaggio olimpico

Il punto di partenza non poteva che essere dalle Olimpiadi. La programmazione di Lombardia Notizie TV, infatti, punta a un’offerta ampiamente dedicata ai Giochi invernali con podcast, interviste e news giornalistiche orientate in particolare verso tutto ciò che accadrà dal 6 febbraio a Milano e sulle montagne di Bormio e Livigno.

Tra gli ospiti le grandi campionesse dello short track Arianna Fontana e dello snowboard Michela Moioli oltre al plurimedagliato olimpico Antonio Rossi e al ‘Re dei 100 metri’ Marcell Jacobs.