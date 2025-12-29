Tra i bilanci che contraddistinguono le ultime giornate dell’anno che sta per concludersi, anche quello della storica enciclopedia che sceglie il pontefice come personalità simbolo

Papa Leone XIV è il Personaggio dell’anno 2025 secondo l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani che lo ha scelto “per aver improntato il pontificato a valori fondamentali dell’esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, espressione ideale di una chiesa povera per i poveri”.

“Parsimonioso di presenza e di parole”, come ricorda il Libro dell’anno Treccani 2025, Leone XIV ha scelto di sfumare la propria figura, ridurne la rumorosità, bilanciare posizioni e udienze, sottraendosi con pazienza ai tentativi di collocarlo a destra o a sinistra, tanto sul piano politico quanto su quello teologico.

Leone XIV, primo papa statunitense, primo missionario in senso moderno e primo figlio dell’ordine cui appartenne Martin Lutero, sta applicando la capacità di governo maturata durante la lunga missione in Perù, e si trova ora, da pontefice, a operare in un mondo in cui potenze che ambiscono a tornare “nuovamente grandi” hanno bisogno che altri si rimpiccioliscano nella coscienza dei propri diritti.

In questo scenario segnato da inedite e interconnesse sfide globali, rileva Treccani, il nuovo Papa è chiamato a stabilire l’ordine delle priorità di un’agenda complessa, tra nodi da sciogliere o da tagliare, in un percorso fatto di scelte selettive, risposte misurate e rinvii ponderati, che non promette consenso facile né immediato a un pontificato impegnato a promuovere una pace “disarmata e disarmante”.

Il 2025 in poco più di 1.100 notizie

Dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, all’elezione del nuovo pontefice, dal terzo anno del governo Meloni e, più in generale, al ruolo dell’Europa in uno scenario globale alla ricerca di nuovi equilibri e alleanze, il libro dell’anno Treccani 2025 ripercorre 365 giorni contraddistinti da tensioni belliche, economiche e sociali ma anche da sorprendenti eventi di storia, cronaca e cultura.

In un racconto in 600 pagine, 1.169 notizie approfondite, 108 articoli di grandi autori, 95 box redazionali, 81 grafici e mappe e 446 immagini, giunto alla sua ventiseiesima edizione, il Libro dell’anno restituisce i passaggi chiave di un anno contraddistinto anche da importanti ricorrenze storiche e culturali – come gli ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale -, da scoperte scientifiche e innovazioni tecnologiche, prima fra tutte l’intelligenza artificiale.