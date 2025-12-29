Intesa Sanpaolo: nuovi ruoli per Francesca Nieddu e Mauro Senati

Ai due manager affidate rispettivamente la responsabilità dell’area di governo chief compliance officer e l’area di governo chief risk officer

Importanti avvicendamenti nelle prime linee di Intesa Sanpaolo. Dal primo gennaio 2026 la responsabilità dell’area di governo chief compliance officer viene affidata a Francesca Nieddu, mentre a Mauro Senati viene affidata l’area di governo chief risk officer.

Le due risorse, scelte internamente, subentrano a Piero Boccassino, già chief compliance officer, e Davide Alfonsi, già chief risk officer, che restano nel gruppo come senior advisor a diretto riporto del consigliere delegato e ceo Carlo Messina.

Il ruolo di Francesca Nieddu

Laureata con lode in Economia Politica alla Bocconi nel 1995, un Master in ‘Decision Theory and Risk Modelling’ presso l’Ens Cachan di Parigi nel 1997 e dottorato in ‘Decision Theory and Financial Mathematics’ all’Università di Trieste nel 1999, Nieddu ha iniziato la propria esperienza professionale nel 1998 presso Borsa Italiana nel mercato dei derivati azionari. A partire dal 2000, ha lavorato nell’area capital markets di Unicredito Italiano dove ha ricoperto ruoli di responsabilità nel marketing e product management dei prodotti finanziari per investitori retail. In seguito nel 2004 ha guidato il personal banking e la gestione dei prodotti d’investimento in Banca di Roma (Gruppo Capitalia) e nel 2005 è entrata in Banca Imi e poi dal 2007 nella Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo ricoprendo ruoli di responsabilità crescente.

Nel gruppo, guidato da Messina, la manager ha coordinato progetti di integrazione, guidato la funzione di Crm ed i progetti di trasformazione digitale. Dal 2018 ha avuto responsabilità commerciali nella rete Banca dei Territori. Dal 2021 è stata direttore Regionale Veneto Est e Friuli-Venezia Giulia.

Ha fatto parte di consigli di amministrazione di società controllate dal Gruppo e dal 2015 al 2017 è stata parte del Consiglio di Efma, associazione globale del settore bancario e assicurativo.

Il profilo di Senati

Laureato con lode in Economia e Commercio all’Università Statale degli Studi di Brescia nel 1993, Master in Economics alla Bocconi con borsa di studio, Senati ha niziato la sua carriera professionale in Banca Commerciale Italiana nel 1994. Successivamente in Intesa Sanpaolo, ha maturato esperienze professionali nella Pianificazione e Controllo, nell’Area Risk Management e nella Validazione Interna.

Nel 2008 è entrato in Ubi Banca dove ha assunto la responsabilità del Risk Management, diventando nel 2010 chief Risk Officer, con responsabilità sulle Funzioni aziendali di controllo di secondo livello (Risk Management, Compliance e Aml).

Dopo la fusione in Intesa Sanpaolo nel 2020 è rientrato nel Gruppo, inizialmente come responsabile della Direzione Risk Management Banca dei Territori e successivamente come Responsabile dell’Area di Coordinamento Business Units, Market and Financial Risk Management, nell’Area Chief Risk Officer.



Tra le altre esperienze rilevanti è stato professore a contratto di Risk Management presso l’Università Bicocca di Milano e dal 2018 è presidente di Aifirm (Italian Association of Financial Industry Risk Managers).