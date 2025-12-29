Home » Da TikTok a Trump: il 2025 in 12 parole secondo la Rete
Da TikTok a Trump: il 2025 in 12 parole secondo la Rete

di Redazione PrimaOnline
Un instant mood di Arcadia riassume l’anno in 12 parole che, mese dopo mese, hanno dominato la rete

Tv, sport, tecnologia, politica e – purtroppo – anche i teatri di guerra. Sono i temi su cui si sono incentrate le conversazioni in rete nel corso del 2025.
Nell’instant mood “12 parole per 12 mesi: il racconto del 2025 con hype ed emoji” Arcadia ha raccolto e analizzato i termini più citati mese dopo mese, da dicembre 2024 fino alle ultime giornate dell’anno che volge al termine. Ecco la foto che emerge.

Gennaio: TIKTOK

267 milioni di menzioni totali (1.1 M in Italia), picco registrato a gennaio 2025 e nella nuvola delle emoji spiccano le scintille e lo smartphone.

Febbraio: SANREMO

2.4 milioni di menzioni totali, picco registrato a febbraio 2025 (così come per Mattarella) e nella nuvola delle emoji le note musicali sono le più utilizzate.

Marzo: UCRAINA

161.3 milioni di menzioni totali (2.4 M in Italia), picco registrato a marzo 2025 (come per le altre tre keyword concorrenti, cioè Russia, Putin e Zelensky) e nella nuvola delle emoji emerge la bandiera ucraina.

Aprile: MELONI

19.7 milioni di menzioni totali (4.8 M in Italia), picco registrato ad aprile 2025 (così per Papa e dazi) e la nuvola delle emoji ha al centro il tricolore.

Maggio: CONCLAVE

6.8 milioni di menzioni totali, picco registrato a maggio 2025 (così come per scudetto, Europa e Leone) e la nuvola delle emoji ha al centro il puntatore.

Giugno: ISRAELE

299 milioni di menzioni totali (1.9 M in Italia), picco registrato a giugno 2025 (così come guerra e medio-oriente) e nella nuvola delle emoji spicca la bandiera israeliana.

Luglio: SINNER

9.5 milioni di menzioni totali (2.3 M in Italia), picco registrato a luglio 2025, mentre la nuvola delle emoji è dominata dalla pallina da tennis.

Agosto: MARE

8.2 milioni di menzioni totali, picco registrato ad agosto 2025, (così come per il termine Giubileo) mentre la nuvola delle emoji è dominata dall’ onda e dal puntatore.

Settembre: GAZA

297 milioni di menzioni totali (3.1 M in Italia), picco registrato a settembre 2025 (così come per social media) e la nuvola delle emoji è dominata dalle mani congiunte e dalla bandiera palestinese.

Ottobre: PACE

17 milioni di menzioni totali, picco registrato a ottobre 2025 e la nuvola delle emoji è dominata dalle mani congiunte e dal cuore rosso.

Novembre: GARLASCO

1.6 milioni di menzioni totali, picco registrato a novembre 2025 e nella nuvola delle emoji c’è la freccia a seguire

Dicembre: TRUMP

305 milioni di menzioni totali (3.4 M in Italia), picco registrato a dicembre 2025, mentre la nuvola delle emoji ha due emoticon ricorrenti, la bandiera americana e il lampeggiante.

