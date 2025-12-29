Da TikTok a Trump: il 2025 in 12 parole secondo la Rete

Un instant mood di Arcadia riassume l’anno in 12 parole che, mese dopo mese, hanno dominato la rete

Tv, sport, tecnologia, politica e – purtroppo – anche i teatri di guerra. Sono i temi su cui si sono incentrate le conversazioni in rete nel corso del 2025.

Nell’instant mood “12 parole per 12 mesi: il racconto del 2025 con hype ed emoji” Arcadia ha raccolto e analizzato i termini più citati mese dopo mese, da dicembre 2024 fino alle ultime giornate dell’anno che volge al termine. Ecco la foto che emerge.

Gennaio: TIKTOK

267 milioni di menzioni totali (1.1 M in Italia), picco registrato a gennaio 2025 e nella nuvola delle emoji spiccano le scintille e lo smartphone.

Febbraio: SANREMO

2.4 milioni di menzioni totali, picco registrato a febbraio 2025 (così come per Mattarella) e nella nuvola delle emoji le note musicali sono le più utilizzate.

Marzo: UCRAINA

161.3 milioni di menzioni totali (2.4 M in Italia), picco registrato a marzo 2025 (come per le altre tre keyword concorrenti, cioè Russia, Putin e Zelensky) e nella nuvola delle emoji emerge la bandiera ucraina.

Aprile: MELONI

19.7 milioni di menzioni totali (4.8 M in Italia), picco registrato ad aprile 2025 (così per Papa e dazi) e la nuvola delle emoji ha al centro il tricolore.

Maggio: CONCLAVE

6.8 milioni di menzioni totali, picco registrato a maggio 2025 (così come per scudetto, Europa e Leone) e la nuvola delle emoji ha al centro il puntatore.

Giugno: ISRAELE

299 milioni di menzioni totali (1.9 M in Italia), picco registrato a giugno 2025 (così come guerra e medio-oriente) e nella nuvola delle emoji spicca la bandiera israeliana.

Luglio: SINNER

9.5 milioni di menzioni totali (2.3 M in Italia), picco registrato a luglio 2025, mentre la nuvola delle emoji è dominata dalla pallina da tennis.

Agosto: MARE

8.2 milioni di menzioni totali, picco registrato ad agosto 2025, (così come per il termine Giubileo) mentre la nuvola delle emoji è dominata dall’ onda e dal puntatore.

Settembre: GAZA

297 milioni di menzioni totali (3.1 M in Italia), picco registrato a settembre 2025 (così come per social media) e la nuvola delle emoji è dominata dalle mani congiunte e dalla bandiera palestinese.

Ottobre: PACE

17 milioni di menzioni totali, picco registrato a ottobre 2025 e la nuvola delle emoji è dominata dalle mani congiunte e dal cuore rosso.

Novembre: GARLASCO

1.6 milioni di menzioni totali, picco registrato a novembre 2025 e nella nuvola delle emoji c’è la freccia a seguire

Dicembre: TRUMP

305 milioni di menzioni totali (3.4 M in Italia), picco registrato a dicembre 2025, mentre la nuvola delle emoji ha due emoticon ricorrenti, la bandiera americana e il lampeggiante.