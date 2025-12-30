Smartphone e adolescenti: lo studio Pediatrics e l’allarme sulla salute mentale

L’uso precoce dello smartphone torna al centro del dibattito scientifico. Uno studio pubblicato su Pediatrics, la rivista dell’American Academy of Pediatrics, analizza gli effetti dell’accesso al dispositivo prima dei 12 anni sulla salute fisica e mentale degli adolescenti.

La ricerca prende in esame 10.588 minori statunitensi, confrontando chi ha ricevuto lo smartphone in età precoce (6.739 soggetti) e chi non lo possedeva (3.849). I risultati indicano un aumento significativo del rischio di sviluppare alcune condizioni: +62% di probabilità di sonno insufficiente, +40% di obesità e +31% di sintomi depressivi tra i possessori precoci. Si tratta di incrementi relativi di rischio, non di prevalenze assolute, ma il dato resta rilevante per consistenza e dimensione del campione.

Lo studio mostra inoltre che ogni anno di ritardo nell’accesso allo smartphone riduce l’esposizione ai fattori di rischio, soprattutto quando l’uso del dispositivo si accompagna a una presenza intensa sui social media. Nei gruppi che ricevono lo smartphone prima degli 11 anni, una quota significativa supera le tre ore giornaliere di utilizzo quotidiano, con effetti misurabili su sonno, attività fisica e relazioni sociali.

Il tema lo abbiamo affrontato più volte su Prima Comunicazione commentando diversi studi ed approfondimenti sul tema , sottolineando come sia ormai entrato stabilmente anche nell’agenda politica. In Australia – il caso più eclatante che abbiamo raccontato – il governo ha avviato un percorso regolatorio volto a limitare l’accesso dei minori ai social media, imponendo alle piattaforme obblighi stringenti di verifica dell’età. Un approccio che riflette una lettura sempre più diffusa della questione come tema di salute pubblica, non solo di educazione digitale.

Anche in Europa il quadro normativo si sta muovendo nella stessa direzione. Il Digital Services Act e il GDPR introducono obblighi specifici di tutela dei minori, dalla limitazione della profilazione algoritmica alla responsabilità delle piattaforme nella progettazione delle interfacce. Non divieti generalizzati, ma un principio chiaro: la protezione dei più giovani è parte integrante della governance digitale.

Su questi fenomeni lavorano da anni studiosi come Jean Twenge e Jonathan Haidt, che hanno evidenziato il ruolo dei meccanismi di engagement algoritmico nel catturare l’attenzione, soprattutto in fasi di sviluppo emotivo ancora incomplete.

Un ulteriore contributo arriva dalle ricerche di Sapien Labs, che su campioni internazionali molto ampi osservano una correlazione tra accesso precoce allo smartphone e aumento del disagio psicologico. Anche in questo caso la letteratura invita alla cautela nell’interpretazione causale, ma la convergenza dei risultati rafforza il quadro complessivo.

La tecnologia non è il problema in sé. Il nodo resta il timing, l’intensità d’uso e l’assenza di mediazione adulta in una fase cruciale dello sviluppo.

Un tema che riguarda non solo famiglie e istituzioni, ma anche il management delle grandi piattaforme digitali, chiamato a una responsabilità che va oltre i warning nelle condizioni d’uso.

Non a caso, molti dirigenti del settore tech adottano per i propri figli regole suggerite al mercato in modo restrittivo. Un segnale silenzioso, ma eloquente, di quanto le diverse ricerche pubblicate sul tema rendano ormai chiaro il quadro a chi quei sistemi li progetta e sta scrivendo della raccomandazione per gli utenti.