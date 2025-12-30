Dall’undicesimo messaggio di Mattarella, ai film passando per la musica. Le reti tv hanno messo a punto le loro proposte per San Silvestro

Dall’ormai classico appuntamento con ‘L’Anno che Verrà’ su Rai1 alla serata all’insegna del pop su Canale 5, passando per i classici dell’animazione e dell’intrattenimento family.

Le reti tv hanno messo a punto le loro proposte, all’insegna della tradizione, per la notte di San Silvestro.

L’undicesimo messaggio di Mattarella

Ad aprire la serata, il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in diretta sulle tre reti Rai, su Canale 5, Rete4, La7 e Tv2000, oltre che sulle reti all news.

Per Mattarella si tratta dell’undicesimo discorso di fine anno, occasione come da tradizione per tracciare un bilancio e indicare le prospettive future sul piano della politica interna ed internazionale.

Parlando dallo studio alla Vetrata nel messaggio, secondo le anticipazioni, dovrebbero intrecciarsi temi focalizzati sull’importanza della coesione sociale che nasce dall’incontro tra le istituzioni e l’impegno quotidiano di ciascuno.

Alla vigilia dell’ottantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica, anniversatio che richiama condivisione di valori come pace, libertà, democrazia, sicurezza e benessere, Mattarella guarderà soprattutto ai giovani, chiamati a prendere in mano il loro futuro e a uscire da quella contraddizione che li vede propensi all’impegno e alla mobilitazione civile, ma lontani dal voto e dalla partecipazione politica, in tempi nei quali l’astensione dalle urne diventa sempre più preoccupante.

Maratone musicali per le ammiraglie

Su Rai 1 partirà poi la maratona musicale in direttada Catanzaro Lido, con Marco Liorni alla conduzione con Nina Zilli.

Canale 5 risponde con il Capodanno in Musica, in diretta da piazza Libertà a Bari, condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi.

Film tra classici d’animazione e cult

Rai2 punta su un classico Disney, Lilli e il Vagabondo, che nel 2025 ha festeggiato 70 anni. In tema con la serata, Rete4 propone Capodanno a New York, mentre Rai3 si affida a The Palace, commedia sulla notte di San Silvestro firmata Roman Polanski, per lasciare spazio poi alla maratona cult di fine anno di Blob, Make Blob Great Again!.

La7 aspetta il 2026 con una maratona di risate, Ridere per Ridere: si parte con il cult Febbre da Cavallo, con Gigi Proietti ed Enrico Montesano, per proseguire con il viaggio di Rocco Papaleo in Basilicata Coast to Coast e infine con La Strana Coppia, con Jack Lemmon e Walter Matthau. A tutto rock la serata sul Nove, con A Kind of Magic – Queen in concerto: il 27 luglio 1986, il gruppo suona per la prima volta in Ungheria.