HBO Max al debutto, cosa rimane su Sky e Now

Da questo mese di gennaio il panorama televisivo e streaming italiano cambia con l’arrivo di HBO Max, che segna la fine dello storico accordo tra Sky e Warner Bros. Discovery, in scadenza il 31 dicembre 2025. Dal 13 gennaio, infatti, l’intero catalogo HBO e Warner sarà disponibile direttamente sulla nuova piattaforma, ponendo fine all’esclusiva che per oltre quindici anni ha reso Sky la “casa” delle serie HBO.

Dal 1° gennaio 2026 Sky e Now non potranno più trasmettere le nuove serie HBO al debutto: titoli come A Knight of the Seven Kingdoms o la serie su Harry Potter saranno visibili solo su HBO Max. Per le serie già avviate, invece, resteranno alcune co-esclusive: Euphoria 3 e le future stagioni di House of the Dragon arriveranno anche su Sky, ma i cataloghi completi resteranno appannaggio di HBO Max, creando una fruizione frammentata.

Le serie HBO concluse, da The Wire a I Soprano, migreranno con ogni probabilità in modo definitivo sulla nuova piattaforma, che diventerà il riferimento unico per l’intero archivio del network.

Sul fronte cinema, Sky perderà le prime visioni dei film Warner Bros., che approderanno prima su HBO Max: dai nuovi titoli DC ai franchise come Harry Potter e Il Signore degli Anelli. I film arriveranno su Sky solo mesi dopo.

Anche lo sport cambia assetto: con HBO Max tornano Eurosport e tornei come Australian Open e Roland Garros, usciti dal bouquet Sky. L’emittente satellitare continuerà a puntare su Champions League, Formula 1 e produzioni originali, ma dovrà fare i conti con un’offerta premium più affollata e competitiva.