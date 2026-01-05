Il Milionario batte la fiction Rai. Poi Report, Brindisi e Forrest Gump

Nella serata di ieri, domenica 4 gennaio 2026, la sfida principale è stata quella tra la fiction di Rai1, ‘Prima di Noi’, ed il quiz di Canale5, ‘Chi vuol essere milionario?’.

Nella giornata caratterizzata dall’attacco degli Usa al Venezuela, con la traduzione del presidente Maduro e della moglie nelle prigioni statunitensi, solo Giuseppe Brindisi si è occupato della vicenda in prima serata, ma dando ancora tanto spazio alla tragedia delle discoteca svizzera di Crans Montana, con sei delle decine di morti italiani e tantissimi feriti. Ma vediamo come il lancio Auditel delle 10 del mattino ha messo in fila le principali proposte.

Scotti Milionario batte ‘Prima di noi’ nel periodo in sovrapposizione

Su Canale 5 – dopo la Ruota – Gerry Scotti impegnato nella gara a quiz di ‘Chi vuol essere milionario- Il Torneo’ ha avuto 2,433 milioni di spettatori e 18,5% di share.

Su Rai1 la fiction ‘Prima di noi’, con la storia ripercorre quasi tutto il Novecento, dal 1917 al 1978, dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche, passando attraverso le due guerre mondiali, il boom economico, l’urbanizzazione, gli anni di piombo e le contestazioni, fino all’avvento della globalizzazione avendo nel cast Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Diane Fleri, Benedetta Cimatti, Fausto Maria Sciarappa, Romana Maggiora Vergano e con Elena Lietti ha riscosso 2,570 milioni di spettatori ed il 15,5% perdendo la sfida con Rai1 nel periodo in sovrapposizione.

Su Rai3 le inchieste di ‘Report’ e della squadra di Sigfrido Ranucci, hanno avuto 1,480 milioni di spettatori e 8,4% di share.

Su Italia 1 il cult ‘Forrest Gump’ con Tom Hanks e Robin Wright ha riscosso 988mila spettatori e 8,2% di share.

Su Rete 4 l’approfondimento di Zona Bianca, con Giuseppe Brindisi impegnato su Venezuela e Crans Montana, ma anche Garlasco, ha raccolto 900mila spettatori e 7% di share.

Su Rai2 la pellicola ‘Mamma, qui comando io’, diretto da Federico Moccia e con nel cast Simone Montedoro, Marco Giuliani, Corinne Clery, Alessio di Domenicantonio, ha conseguito 725mila spettatori e 3,2% di share. Su La7 Aldo Cazzullo e ‘Una giornata particolare’, con un altro capitolo del racconto della Bibbia, ha radunato 535mila spettatori e 3,3% di share.

Inoltre, su Tv8 ‘La bella e la bestia’ a 524mila spettatori con il 3,3%. Sul Nove ‘Che Tempo Che Fa – Best Of’ a 263mila spettatori con il 2,4%.

In access prime time vince sempre Scotti

Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ arriva a 4.703.000 spettatori e 23,9%) terminando alle 21.35. Su Canale5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 3.998.000 e 20,8%), ‘La Ruota della Fortuna’ a 5.146.000 spettatori pari al 26,3% terminando alle 21.53.