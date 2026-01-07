Classifica dei 100 siti informazione più visitati:  cresce l’attualità, bene Sport e Food

A novembre 2025 oltre metà delle testate della Top100 registra una crescita dell’audience, trainata soprattutto dalla distribuzione social. RaiNews guida la classifica con 34 milioni di italiani raggiunti e un +35% sui social, mentre Citynews ottiene il suo miglior risultato di sempre. Lo Sport recupera grazie alla spinta social di Sky Sport Sites, il Lifestyles si conferma la categoria più potenziata dai social nonostante il calo dell’audience, e il Food cresce in vista delle festività con Giallozafferano oltre i 24 milioni di visitatori mensili.

A novembre prosegue il trend già osservato nel mese precedente, con il mondo dell’attualità a beneficiare di un incremento dei bacini di audience grazie anche alla distribuzione social, il settore del Lifestyles a riassestarsi dopo il boom di settembre, e le testate del Food a prepararsi per le festività.

Per 53 testate della Top100 realizzato da Comscore si registra una crescita mensile delle audience. Il tempo speso complessivo speso online registra una lieve flessione su ottobre (-2% con una durata inferiore), mentre si mostra in aumento del 9% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Nel confronto mese su mese, rimane invariato il valore medio della Social Incremental Reach per le testate che hanno attivato la misurazione, stabile al 75% e ormai costantemente sopra la soglia del 70% da giugno in poi (con l’unica eccezione della flessione agostana al 63%). Il dato diventa ancora più rilevante se si considera che in un anno tale valore ha guadagnato 15 punti percentuali (a novembre 2024 era pari al 60%): rimangono costanti i visitatori in sovrapposizione tra social e website (in un range tra il 22% e il 24%) ma cresce la quota di quanti sono raggiunti esclusivamente via social (passata dal 35% al 42%).

NEWS

Nel settore News a beneficiare della distribuzione social è in particolar modo RaiNews, con una crescita del 35% dell’audience social (trasversale alle pagine social del TG1, dei TG regionali e del TG3) che consente all’informazione dell’operatore pubblico di raggiungere nel mese oltre 34 milioni di Italiani e di posizionarsi in testa alla top 100 davanti a Citynews, che a novembre registra a sua volta il proprio miglior risultato di sempre (31,7 milioni di visitatori mensili). Le testate in Top100 afferenti al mondo dell’attualità vedono in generale un’audience media complessiva in crescita del 5% rispetto al mese scorso, che si riduce all’1% se si osserva il dato dei soli siti web di proprietà.

Nella categoria Sport si conferma come prima testata Sky Sport Sites che, dopo il calo di ottobre, torna a veder crescere i visitatori social (+10%) compensando la flessione su sito e mobile app (che mostrano però tra i livelli più alti di tempo speso in Top 100) e attestandosi sui 21,7 milioni di visitatori mensili. Da sottolineare come a livello di categoria si sia registrato nel confronto mese su mese un incremento di 9 punti percentuali in termini di Social Incremental Reach, pari in media all’80%.

SPORT

Pur registrando un calo nell’audience media mensile (-7%), determinata da una flessione sia sulla componente social (-7%) sia sui website (-4%), il mondo del Lifestyles continua a distinguersi come la categoria di contenuto che più beneficia della distribuzione sui social, grazie a una Social Incremental Reach pari al 122% (che consente alle testate del settore di raddoppiare le proprie audience web). Si segnalano le performance di Vanity Fair (+4% complessivo grazie a una crescita del 18% sui social), salda come prima testata della categoria, di GQ (con incrementi trasversali su social e web, rispettivamente +67% e +31%), e Dilei.it, che guadagna in un mese quasi 1 milione di visitatori sul website con una crescita del 20%.

FOOD

In attesa delle festività, rispetto a ottobre (che già aveva visto una crescita sulla categoria) il mondo Food mostra un ulteriore leggero incremento (+3% dell’audience media delle testate in Top100), in questo caso grazie soprattutto alla componente legata alla navigazione su website (+4%). Supera la soglia dei 24 milioni di visitatori mensili il best-in-class Giallozafferano, con un’audience social (16 milioni) che si riavvicina al bacino di utenti raggiunti dal website (17 milioni).