A scuola con lo smartphone: i ragazzi americani lo usano per più di un’ora a lezione

Secondo una ricerca appena pubblicata sul Journal of the American Medical Association gli adolescenti usano il proprio cellulare in orario scolastico non per scopi educativi, ma per divertimento. “I telefoni possono supportare l’apprendimento, ma non è così che vengono utilizzati per lo più durante la giornata scolastica», ha dichiarato a Mashable il dott. Jason Nagata, autore principale dello studio.

In base alle rilevazioni fatte su un campione eterogeneo di 640 teenager tra i 13 e i 18 anni – che trascorrono una media di 8,5 ore al giorno davanti agli schermi – risulta infatti che i giovani tra i banchi scrollino per circa 30 minuti i social media, tra cui TikTok, Snapchat e Instagram, giochino a Roblox e Pokemon Go, e guardino video su YouTube e Netflix per un totale di 70 minuti. Al contrario l’accesso a Google Docs, all’app di tutoraggio Khan Academy e l’app di aiuto compiti Chegg non porta via loro più di due minuti.

Lo studio sullo sviluppo cognitivo del cervello nei giovani

Il sondaggio rientra nel più ampio progetto di ricerca “Adolescent Brain Cognitive Development Study”, che ha raccolto i dati tra il 2022 e il 2024 e che quindi – avvertono i ricercatori – potrebbero non includere gli ultimi regolamenti scolastici “phone-free”, nati dalla crescente attenzione della politica e dell’opinione pubblica verso la salute mentale e l’andamento scolastico dei più giovani. Inoltre il sondaggio – che non si basa su interviste dirette ai ragazzi sulle proprie abitudini di consumo, ma sul tracciamento delle stesse grazie ad una app installata sul telefono di ciascun partecipante – ha interessato solo gli apparecchi Android.

Uno studio precedente, di dimensioni più ridotte e anch’esso basato sulla misurazione dell’attività sugli smartphone, aveva stimato che gli studenti trascorressero circa un’ora e mezza al telefono durante l’orario scolastico.

L’interferenza del telefono

Nagata ritiene che i 70 minuti che gli adolescenti passano al telefono a scuola “inevitabilmente compete con l’attenzione dedicata all’apprendimento” e che “un uso intenso del telefono può sostituire benefici come la socializzazione faccia a faccia, l’attività fisica e il riposo mentale e ridurre le opportunità di connessione nel mondo reale”. Secondo lo studioso, la ricerca fornisce dati oggettivi che confermano quanto gli smartphone siano ancora una presenza centrale nella quotidianità scolastica degli studenti e possano aggravare il bullismo, aumentare il burnout degli insegnanti e distrarre gli adolescenti dallo studio.

Differenze sociali nell’uso dello smartphone

La ricerca segnala che un maggiore uso del telefono a scuola è legato a specifici fattori di rischio e a disuguaglianze sociali. Gli studenti con un utilizzo problematico dei social media tendono a passare più tempo online anche durante le lezioni. Inoltre, gli studenti neri e quelli provenienti da contesti socioeconomici più svantaggiati risultano utilizzare lo smartphone più a lungo (tra i 12 e i 20 minuti in più al giorno) rispetto ai coetanei bianchi e ad alto reddito. Secondo i ricercatori, queste differenze potrebbero dipendere dalle diverse condizioni (per esempio il numero di studenti per classe) e risorse degli ambienti scolastici.

Foto (Ansa)