Una mostra e incontri tra musica, parole e idee. Repubblica festeggia 50 anni

Il quotidiano diretto da Mario Orfeo annuncia le iniziative con cui il quotidiano festeggerà i suoi 50 anni

Mentre si aspettano le sorti della vendita di GEDI e naturalmente di Repubblica, il quotidiano si prepara a festeggiare i 50 anni della sua storia, iniziata il 14 gennaio 1976, con l’uscita in tipografia della prima copia del quotidiano, sotto la direzione del fondatore Eugenio Scalfari.

Per festeggiare il traguardo Repubblica ha organizzato due iniziative gratuite rivolte alla comunità dei suoi lettori e più in generale a chi desidera approfondire la storia di una testata che ha contribuito a scrivere la storia del giornalismo italiano.

La mostra ‘la Repubblica. Una storia di Futuro’

Dopo un’anteprima su invito il 14 gennaio alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle istituzioni, dal 15 gennaio al Mattatoio di Roma, in piazza Ottavio Giustiniani 4 nel quartiere Testaccio, apre al pubblico la mostra “la Repubblica. Una storia di futuro”, visitabile gratuitamente dal martedì

alla domenica, dalle 11 alle 20 (previa registrazione al link), fino al 15 di marzo.



Organizzata da Repubblica con la collaborazione di Electa e Studio Azzurro, promossa da Roma Capitale e dall’Assessorato alla Cultura, dall’Azienda Speciale Palaexpo e dalla Fondazione Mattatoio di Roma – Città delle Arti, la mostra propone un percorso multimediale per rivivere la storia del giornale con fotografie, vignette d’autore, video interviste e prime pagine storiche, accompagnando il visitatore anche dentro le trasformazioni del linguaggio giornalistico e della comunicazione: dalla carta al digitale, dall’edicola ai social.

All’interno della mostra è inoltre prevista un’area incontri dove, ogni sabato pomeriggio, sarà possibile ascoltare il racconto di giornalisti e autori che ogni giorno danno vita al giornale.

Festa all’Auditorium Parco della Musica

Domenica 18 gennaio, a partire dalle ore 17.00, nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, è inoltre in programma una festa aperta al pubblico (su registrazione) organizzata da Repubblica e promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, che sarà presentata da Gabriele Corsi, volto tv e di Radio Deejay.



Il direttore Mario Orfeo ed Ezio Mauro, per vent’anni alla guida del giornale, ripercorreranno le pagine più significative del quotidiano. Sul palco anche Corrado Augias, intervistato da Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Michele Serra con un suo monologo.

Spazio anche al mondo della cultura, dello spettacolo e della musica: Concita De Gregorio dialogherà con Lorenzo Jovanotti. Giorgia sarà protagonista del momento musicale; poi il talento attoriale di Luca Zingaretti e la satira pungente di Geppi Cucciari.