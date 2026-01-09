Adverteam porta il lusso di Cranchi Yachts nella serie cult ‘Emily in Paris’

Cranchi Yachts anticipa la sua nuova strategia di brand building, ideata e gestita da Adverteam, l’agenzia di comunicazione integrata di Next Group, approdando con il bowrider E26 Rider nella nuova stagione della serie tv più glamour del momento, Emily in Paris.

Cranchi Yachts è da sempre un punto di riferimento all’interno del mondo della nautica, nota soprattutto per il suo metodo di produzione caratterizzato da processi rigorosi e tecnologie all’avanguardia. Negli ultimi anni, il cantiere ha arricchito la sua offerta con modelli di alta gamma, in grado di competere con i brand più prestigiosi della nautica di lusso. Il placement del E26 Rider all’interno di Emily in Paris segna l’inizio di un percorso strategico che si svilupperà nei prossimi tre anni, attraverso una pianificazione media mirata, la gestione dei canali digitali, operazioni di PR e la partecipazione a eventi chiave per il brand.

L’E26 Rider, il modello più compatto della gamma Cranchi, incarna perfettamente la filosofia del cantiere: un concentrato di design italiano classico reinterpretato in chiave moderna, caratterizzato da linee pulite, materiali raffinati e comfort di navigazione. La presenza in Emily in Paris non è solo un cameo visivo, ma un vero e proprio elemento narrativo: già nel trailer della stagione, il motoscafo appare in una scena di navigazione con protagonista il personaggio di Sylvie Grateau.

“Siamo entusiasti che il nostro cantiere sia stato scelto dalla produzione per rappresentare l’eccellenza della nautica italiana. Cranchi Yachts racconta da oltre un secolo e mezzo un approccio unico alla navigazione, fondato sul design, sul comfort e sulla qualità del tempo vissuto a bordo. Emily in Paris, con il contrasto fra ritmi frenetici e piaceri convivali, offre un contesto ideale per esprimere questo immaginario: un brand pensato per chi è ambizioso nella vita ma sa riconoscere il valore del proprio tempo e desidera viverlo al meglio. Per questo si sposa con la nostra visione per il futuro, in cui i valori guida sono l’ambizione, la longevità e il rapporto profondo con il territorio da cui il brand trae ispirazione: il Lago di Como, simbolo di armonia, bellezza e savoir-faire. Il progetto si inserisce in un più ampio processo di posizionamento del brand, che mira a parlare non solo agli appassionati di nautica ma anche a un pubblico più ampio, che comprende gli amanti del glamour, del lifestyle e del design” spiega Guido Cranchi, CEO del Cantiere.

La serie, che fonda il suo approccio narrativo su uno stile di vita ricco di fascino e contemporaneo, si inserisce perfettamente nel nuovo immaginario che Cranchi sta costruendo. L’ambientazione in Italia, inoltre, offre il contesto ideale per valorizzare un’eccellenza del Made in Italy rinomata per qualità, stile e heritage.

L’operazione rappresenta il primo atto di una strategia triennale che si concretizzerà in un piano di comunicazione integrata. I KPI monitorati includeranno la brand awareness, l’evoluzione del sentiment online, le metriche social e la variazione della percezione del brand misurata attraverso interviste a dealer, opinion leader e clienti.

La presenza in Emily in Paris verrà accompagnata da una pianificazione di contenuti digitali pensati per i canali social, il sito web e la newsletter di Cranchi, che hanno l’obiettivo di rafforzare l’associazione con i valori che la serie rappresenta e dare visibilità al modello protagonista del placement.

Con questa iniziativa, Cranchi Yachts si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, affermando il suo status di icona della cantieristica italiana nel panorama internazionale.