Carlo Emanuele Pepe direttore delle Relazioni Istituzionali di Haiki+

Il 9 gennaio 2026, Haiki+, holding attiva nel business dell’Ambiente e dell’Economia Circolare ha annunciato la nomina di Carlo Emanuele Pepe come direttore delle Relazioni Istituzionali del gruppo.
Nel ruolo ha l’obiettivo di guidare lo sviluppo e il consolidamento del dialogo tra Haiki+ e i principali stakeholder istituzionali e pubblici, per promuovere collaborazioni strategiche, favorire un confronto strutturato sui temi normativi e contribuire alla competitività sostenibile del Gruppo nel percorso di transizione ecologica e industriale.

Classe 1964, il manager ha alle spalle un’esperienza pluridecennale ai vertici di istituzioni pubbliche e realtà industriali operanti nei settori ambientale ed energetico. Ha guidato per quasi 14 anni due tra le principali agenzie ambientali regionali italiane – ARPAV Veneto e ARPAL Liguria – maturando una profonda conoscenza del rapporto tra ambiente, industria e pubblica amministrazione.
Ha inoltre ricoperto il ruolo di vicepresidente del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e di Direttore Strategie e Sviluppo in una grande multiutility nazionale.

Contestualmente, la società ha annunciato anche la nomina di Fabio Patti nuovo direttore generale di Haiki Metals.

