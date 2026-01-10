Il debutto teatrale di Pablo Trincia, il ritorno degli storici Legnanesi. ‘La febbre del sabato sera’ e ‘L’accabadora’. La musica e le stelle

Pablo Trincia

Trincia indaga in teatro

Dopo programmi tv, podcast, serie: adesso Pablo Trincia ha scelto di cimentarsi con il teatro. In tournée con ‘L’uomo sbagliato – Un’inchiesta dal vivo‘, scritto da lui assieme a Debora Campanella, sabato arriva all’EuropAuditorium di Bologna, dove racconta la storia di un serial killer – Ezzedine Sebai – dei cui delitti per anni sono stati accusati diversi innocenti. Con il ritmo dell’inchiesta cui ci ha abituati, con video e testiminianze, Trincia ricostruisce così “una vicenda piena di errori investigativi che hanno avuto conseguenze pesantissime su intere famiglie già indebolite dalla povertà e dall’indigenza”.

Luca Perri

A riveder (e riascoltar) le stelle

Sabato, l’Orchestra sinfonica di Milano diretta da Jacopo Brusa presenta ‘Star Wars fra musica e scienza’. Lappuntamento all’Auditorium di Milano fa arte della rassegna ‘Intersezioni’, che mette in comunicazione linguaggi e mondi diversi. In questo caso, oltre alla colonna sonora scritta da John Williams per il film di George Lucas del 1977, il pubblico potrà ascoltare i racconti fra scienza e fantascienza dell’astrofisico Luca Perri.

(foto Giulia Marangoni)

Tony Manero a Bergamo

Sempre più spesso un film (anche d’epoca) viene riletto in chiave teatral-musicale. Succede anche a ‘La febbre del sabato sera’, che nel 1977 segnò le fortune di John Travolta, e che sabato si presenta alla ChorusLife Arena di Bergamo sotto forma di musical, riproponendo la colonna sonora dei Bee Gees arrangiata da David Abbinanti. A interpretare lo spettacolo, la Compagnia della Rancia con la regia di Mauro Simone.

Enrico Dalceri, Italo Giglioli, Antonio Provasio

Manzoni alla ‘legnanese’

In scena al Teatro Manzoni di Milano dino al 22/2, tornano I Legnanesi, con ‘I promossi sposi’. Fondata nel 1949, la compagnia dialettale che recita en travesti in questo spettacolo presenta la famiglia Colombo alle prese con un matrimonio mai realmente ratificato. Protagonisti Teresa, madre forte e bisbetica interpretata da Antonio Provasio (che firma anche la regia), il marito amante del vino e della pace Giovanni (Italo Giglioli), la figlia zitella Mabilia (Enrico Dalceri).

Anna Della Rosa (foto Marina Alessi)

Anna l’Accabadora

Sabato e domenica, al Teatro Puccini di Firenze, Anna Della Rosa (una delle attrici più talentuose del momento, vincitrice quest’anno del Premio Hystrio) riprende ‘Accabadora’. Tratto dal romanzo di Michela Murgia, vincitore del Campiello, lo spettacolo – sotto forma di monologo – è diretto da Veronica Cruciani, con la drammaturgia di Carlotta Corradi.

Franz Di Cioccio, Patrick Djivas (foto Orazio Truglio)

Doppia Pfm

Lunedì, al Teatro Alfieri di Torino, la Premiata Forneria Marconi arriva con il tour ‘Doppia traccia’. Il ‘doppio’ del titolo sta a rappresentare la divisione in due parti del concerto: la prima con i grandi successi dela Pfm (‘Impressioni di settembre’, ‘È festa’, ‘Mondi paralleli’…), la seconda dedicata a Fabizio De André (‘Il pescatore’, ‘Volta la carta’).