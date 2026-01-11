Unirai, Sara Vetra nuova segretaria

Nuovo segretario Unirai. A guidare il sindacato sarà Sara Verta, già vicesegretario e tesoriere, ex inviata dei programmi di informazione di Raiuno e attualmente giornalista della TGR Lazio, che succede a Francesco Palese.

Il saluto di Palese

“Gentili colleghi, con questa comunicazione desidero condividere con voi la decisione di concludere il mio ciclo da segretario di Unirai”, ha scritto Palese nel messaggio di congedo, ripreso da AdnKronos, nel quale ha annunciato anche la nomina di Vetra, “che agirà in assoluta continuità rispetto al percorso tracciato in questi due anni”.

Palese ha fatto anche un bilancio dei primi tempi di attività del sindacato, “riconosciuto dall’azienda e dalle istituzioni, firmatario di accordi e dotato di piena rappresentatività e agibilità, che nessuno potrà più mettere in discussione”.

“Abbiamo ottenuto risultati concreti in tempi ragionevoli, grazie a un lavoro costante, condotto con determinazione e senso di responsabilità”.

“Sarò il segretario di tutti e non solo degli iscritti“, le prime parole di Vetra. “Libertà, diritti, pluralismo, pari opportunità, difesa del contratto e tutela dei giornalisti precari”, ha annunciato, “saranno i cardini della missione di Unirai.

