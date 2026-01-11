OpenAI lancia ChatGpt Salute. Ma mette le mani avanti: non sostituisce i medici

OpenAI lancia ChatGpt Salute: una sezione separata della piattaforma di intelligenza artificiale dedicata al mondo della salute e delle questioni mediche. Uno spazio progettato con i medici ma che “non sostituisce i medici” e con sistemi di crittografia punta a mantenere “le conversazioni sanitarie private”.

Ai e salute

In base all’analisi anonima delle conversazioni, OpenAI ha stimato che oltre 230 milioni di persone in tutto il mondo pongono domande di salute e benessere su ChatGpt ogni settimana.



La piattaforma dedicata alla salute è stata sviluppata nel corso di due anni collaborando con oltre 260 medici attivi in 60 Paesi, si legge sul blog della società.

Privacy sui dati

Le conversazioni “non vengono utilizzate per addestrare i nostri modelli di base”, ha puntualizzato la società di Sam Altman. “Se avvii una conversazione sulla salute su ChatGpt, verrà suggerito di passare direttamente su Salute per usufruire di queste protezioni aggiuntive”.

L’obiettivo è quello di offrire risposte basate sulle informazioni sanitarie e sul contesto. Si possono collegare le cartelle cliniche elettroniche e le app di benessere, così il chatbot “può aiutare a comprendere i risultati recenti degli esami, prepararsi agli appuntamenti medici, ricevere indicazioni su alimentazione e routine di allenamento o valutare i compromessi tra diverse opzioni assicurative in base ai modelli di assistenza sanitaria”.

(immagine creata con ChatGpt)