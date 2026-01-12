Home » Fabio Ferrucci nuovo amministratore unico di Ena Milano
Fabio Ferrucci nuovo amministratore unico di Ena Milano

di Redazione PrimaOnline
Fabio Ferrucci entra in Ena Milano assumendo il ruolo di amministratore unico e contemporaneamente quello di responsabile dell’ufficio tecnico a partire da gennaio 2026.

L’azienda

Ena Milano fa parte di Ena spa, società attiva nella gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. L’azienda si occupa di sviluppare modelli gestionali innovativi, curare la manutenzione degli edifici e ottimizzare il presidio degli asset immobiliari in gestione.

La nomina di Ferrucci

Nel nuovo incarico, Fabio Ferrucci guida l’ufficio tecnico e coordina tutte le attività operative relative agli immobili. Si occupa della supervisione dei progetti immobiliari, della conduzione dei cantieri e del coordinamento delle attività manutentive, contribuendo allo sviluppo di processi più efficienti e a un controllo tecnico approfondito.

Il percorso professionale

Fabio Ferrucci porta un’esperienza consolidata in ambito tecnico, avendo ricoperto ruoli di responsabilità presso Fondazione ENPAM e Aler Lombardia. Qui ha gestito edifici complessi, processi tecnici articolati e interventi ad alto impatto, maturando competenze nella gestione e valorizzazione di patrimoni immobiliari di grandi dimensioni.

