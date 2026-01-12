Fabio Ferrucci nuovo amministratore unico di Ena Milano

Fabio Ferrucci entra in Ena Milano assumendo il ruolo di amministratore unico e contemporaneamente quello di responsabile dell’ufficio tecnico a partire da gennaio 2026.

L’azienda

Ena Milano fa parte di Ena spa, società attiva nella gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. L’azienda si occupa di sviluppare modelli gestionali innovativi, curare la manutenzione degli edifici e ottimizzare il presidio degli asset immobiliari in gestione.

La nomina di Ferrucci

Nel nuovo incarico, Fabio Ferrucci guida l’ufficio tecnico e coordina tutte le attività operative relative agli immobili. Si occupa della supervisione dei progetti immobiliari, della conduzione dei cantieri e del coordinamento delle attività manutentive, contribuendo allo sviluppo di processi più efficienti e a un controllo tecnico approfondito.

Il percorso professionale

Fabio Ferrucci porta un’esperienza consolidata in ambito tecnico, avendo ricoperto ruoli di responsabilità presso Fondazione ENPAM e Aler Lombardia. Qui ha gestito edifici complessi, processi tecnici articolati e interventi ad alto impatto, maturando competenze nella gestione e valorizzazione di patrimoni immobiliari di grandi dimensioni.