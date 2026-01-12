Meta nomina presidente l’ex consigliera di Trump e Bush

La holding social punta su una delle donne più influenti della finanza Usa – e vicina alla Casa Bianca – per lo sviluppo della sua strategia. Plauso da Trump per la “scelta di Mark Z”

Meta ha nominato Dina Powell McCormick presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione, affidando a una delle donne più influenti della finanza americana e già consigliera di Trump la guida della prossima fase di crescita dell’azienda.



Già membro del cda di Meta, Powell McCormick, ha sottolineato la holding, ha dato il suo contributo determinante all’accelerazione del nostro percorso verso l’intelligenza artificiale di frontiera e la super intelligenza personale”. Ora, nel nuovo ruolo contribuirà a definire la strategia complessiva e la sua implementazione, collaborando con i team di calcolo e infrastrutture per garantire che gli investimenti multimiliardari raggiungano gli obiettivi prefissati e generino un impatto economico positivo.

“L’esperienza di Dina ai massimi livelli della finanza globale, unita alle sue profonde relazioni in tutto il mondo, la rendono particolarmente adatta ad aiutare Meta a gestire questa prossima fase di crescita”, le parole di Mark Zuckerberg.

Pluaso di Trump

Via social, Trump ha detto la sua sulla nomina. “Un’ottima scelta da parte di Mark Z!!!”, ha scritto. “È una persona fantastica e di grande talento, che ha servito l’amministrazione Trump con forza e distinzione!”, ha aggiunto.

Ex Goldman Sachs

Nata in Egitto, la manager ha oltre 25 anni di esperienza, di cui 16 trascorsi in Goldman Sachs come partner con ruoli di alta dirigenza. In particolare era a capo della divisione dedicata ai fondi sovrani, dove si è concentrata sul rafforzamento dei legami della banca d’investimento con i fondi governativi.

Quando nel 2023 ha lasciato la banca d’affari, per unirsi a una società di investimento e consulenza, era una delle donne più influenti di Wall Street.



Nel pubblico ha servito due presidenti degli Stati Uniti. È stata vice consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente Donald J. Trump e, in precedenza, ha ricoperto il ruolo di consigliere senior della casa Bianca e di assistente segretario di Stato per il segretario di Stato Condoleezza Rice sotto il presidente George W. Bush.