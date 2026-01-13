Valentina Bracaglia, Chief Financial Officer di ACEA

Il Consiglio di Amministrazione di ACEA nomina Valentina Bracaglia nuova Chief Financial Officer del Gruppo a partire da gennaio 2026. Bracaglia subentra a Pier Francesco Ragni, nominato Co-General Manager di Gruppo.

Il Gruppo ACEA



ACEA è una multiutility italiana attive nei settori idrico, energetico e ambientale. Il Gruppo opera nella gestione del servizio idrico integrato, nella distribuzione e vendita di energia elettrica, nella produzione da fonti rinnovabili e nei servizi ambientali, con un forte presidio sul territorio nazionale.

La nomina di Bracaglia

Valentina Bracaglia entra nel Gruppo ACEA a luglio 2023 come Responsabile Group Planning & Control. Da dicembre 2024 assume il ruolo di Deputy Chief Financial Officer, seguendo l’evoluzione dei processi di pianificazione e controllo del Gruppo. Nel ruolo di Chief Financial Officer, Valentina Bracaglia presidia la gestione economico-finanziaria del Gruppo, supportando le strategie industriali e di sviluppo. All’interno di ACEA è anche Consigliere di Amministrazione di Acque, Aquaser e Acea ATO2, contribuendo al rafforzamento della governance e al controllo economico-finanziario delle società partecipate.

Il percorso professionale



Dal 2016 al 2023 Bracaglia matura una solida esperienza in Autostrade per l’Italia, ricoprendo ruoli di responsabilità nelle strutture di Planning & Control e seguendo anche operazioni di M&A. In questo periodo svolge incarichi come Consigliere di Amministrazione in diverse società del Gruppo.

Parallelamente all’attività manageriale, sviluppa un percorso accademico presso l’Università La Sapienza di Roma, dove svolge attività di didattica e ricerca in Economia Industriale e Ricerca Operativa, con periodi di visiting al MIT e alla University of British Columbia. Nel 2016 consegue il Dottorato in Ricerca Operativa ed è autrice di sei articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali.