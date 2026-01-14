Gruppo 24 ORE lancia 24OrePodcast.com, hub digitale per i contenuti audio e video



Dal 14 gennaio 2026 il Gruppo 24 ORE inaugura una nuova casa digitale per i suoi contenuti audio e video: 24OrePodcast.com, la piattaforma che raccoglie in un unico spazio tutti i podcast e i videopodcast originali del Gruppo. Il sito diventa il punto di accesso unificato alle produzioni del Sole 24 Ore, di Radio 24 e ai nuovi progetti sviluppati in collaborazione con le diverse aree editoriali, a partire da 24 ORE Cultura.





La nuova pagina propone rail tematiche che spaziano dall’economia alla tecnologia, dalla politica alle storie di vita, dalla cultura al true crime, offrendo un’esperienza di navigazione intuitiva grazie all’ordinamento basato sulla pubblicazione dell’ultimo episodio. L’iniziativa si inserisce nella strategia di multimedialità e multicanalità del Gruppo 24 ORE, dove podcast, video, newsletter, radio e progetti editoriali dialogano in un ecosistema integrato.



La programmazione 2026 si apre con il consolidamento dei titoli continuativi che hanno contribuito al successo di 24Ore Podcast. Tra questi “Start”, il podcast quotidiano che seleziona tre notizie da non perdere e che a febbraio si rinnoverà con più attualità e un’attenzione maggiore ai giovani, e “Net” di Biagio Simonetta, dedicato a ciò che si nasconde dietro la superficie delle notizie. Il 13 gennaio ha debuttato “Tecno” di Luca Salvioli, un quindicinale che racconta l’impatto delle tecnologie emergenti sulla conoscenza, sull’economia e sul rapporto tra reale e fake. Da febbraio arriva anche “2024 – Speciale Intelligenza Artificiale” di Enrico Pagliarini, che approfondirà i temi dell’AI generativa, tra applicazioni, rischi e opportunità.



Il 2026 porta anche nuove serie originali. Dal 21 gennaio debutta “Echo, quello che rimane” di Matteo Caccia, coproduzione Sky e Radio 24 in formato videopodcast dedicata alle vite e all’eredità di personaggi celebri. Il 26 gennaio arriva “Comprami 2” di Andrea Franceschi e Daniele Vaschi, seconda stagione dell’inchiesta sulla OnlyFans economy, premiata come podcast dell’anno 2024 e diventata anche un libro del Sole 24 Ore. Due nuovi titoli arricchiranno inoltre la linea “History Telling” curata da Paolo Colombo: “Un sogno così. Storie memorabili dell’Italia negli anni ’50”, che intreccia la storia di una famiglia con le vicende dell’epoca, e “Mi chiamo Cristina”, dedicato alla principessa Cristina di Belgioioso, raccontata da Rossana De Michele e interpretata da Ambra Angiolini.



Tra le novità narrative dedicate all’attualità, a fine febbraio arriverà “Figli Nostri” di Livia Zancaner e Maria Piera Ceci, un viaggio negli istituti penali minorili italiani per raccontare chi sono davvero i giovani detenuti. A marzo Luca Benecchi proporrà una storia ambientata a Cuba, tra radici, speranze e disillusioni. Il 5 febbraio debutterà “La gita” di Alessandro Casale, una serie in sei episodi sull’esodo giuliano-dalmata narrato attraverso la voce di una bambina, in occasione del Giorno del Ricordo.



Due titoli di approfondimento completeranno il quadro: “Trump picconatore globale”, con Giuliano Noci e Daniele Bellasio, e “Gli umanoidi alla conquista del mondo”, sempre con Noci, dedicati ai nuovi equilibri globali tra geopolitica e tecnologia.



Le produzioni si estendono anche alle altre aree del Gruppo. A febbraio, in occasione della mostra “I Macchiaioli” organizzata da 24 ORE Cultura a Palazzo Reale di Milano, il racconto audio disponibile in mostra diventerà una serie podcast distribuita sul sito e sulle principali piattaforme.



Il 2026 segna inoltre un forte incremento dei videopodcast. Oltre a “Cripto” di Vito Lops, che approda anche su IlSole24OreTV al canale 246, a febbraio debutterà “Crescere è un’arte” di Nicoletta Carbone e Stefano Rossi, un videopodcast dedicato ai genitori di adolescenti, con riflessioni sui rapporti familiari e consigli pratici per la vita quotidiana.



Dopo il successo della seconda stagione di “Squali”, il true crime finanziario di Andrea Franceschi dedicato allo scandalo Wirecard, arriverà anche la versione in lingua inglese, pensata per un pubblico internazionale.



Con l’ampliamento del catalogo crescono anche gli ascolti e le opportunità commerciali. La nuova offerta Branded Podcast, pensata per progetti audio su misura, si arricchisce con le Digital Audio Tematiche di 24Ore Podcast, un’inventory di qualità nei segmenti News, Finance e Sport, che permette ai brand di raggiungere un pubblico attento e altamente profilato.