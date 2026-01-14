Meta prepara l’estensione delle community notes per la verifica dei contenuti

In audizione in Commissione Trasporti, il public policy manager della holding ha annunciato l’intenzione di abbandonare il factchrecking anche fuori dagli Usa, a favore dei contributi di verifica da parte degli utenti

“Il sistema delle Community Notes sta dando risultati positivi negli Stati Uniti, vogliamo lanciarlo anche a livello globale, nell’Ue sarà preceduto da un’attenta disamina degli obblighi”. Lo ha detto Flavio Arzanello, public policy manager di Meta, a proposito del sistema che negli Stati Uniti da gennaio 2025 ha sostituito il fact checking con le verifiche degli utenti.



Il manager della società di Mark Zuckerberg è stato ascoltato in audizione alle commissioni riunite Trasporti e Cultura della Camera, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti norme per la tutela della trasparenza, parità di trattamento e libertà di espressione nella gestione e diffusione di informazioni e contenuti di carattere sociale e politico sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche.



Nella parte del mondo dove il sistema delle Community Notes non è attivo, ha aggiunto Arzanello, “il numero di fact-checkers è esiguo rispetto alla scala dei contenuti sulla piattaforma, l’intervento degli utenti è più compatibile”.

Più strumenti per le violazioni

“Noi non svolgiamo un monitoraggio generale – ha poi sottolineato – vietato dal Dsa e dalla Direttiva eCommerce, ma abbiamo strumenti che ci consentono di captare segnali quando avviene una violazione. Per far rispettare gli standard della comunità, Meta ha una ‘combinazione di sistemi automatici e di revisori umani’, i ‘termini del servizio dicono che non sono consentite attività illegali’ e c’è una collaborazione con “le forze dell’ordine quando si tratta di reati o quando c’è una richiesta specifica delle autorità”.

Su Facebook, ha poi concluso Arzanello, “è regola iscriversi con il nome usato nella realtà, quando abbiamo segnali che un account non è reale chiediamo il documento e se c’è una violazione il profilo viene tirato giù”.

Il manager di Meta, infine, ha ricordato i numeri di Facebook: ha 4 miliardi di utenti globali, più di 36 milioni in Italia.