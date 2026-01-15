Classifica radio più attive sui social: boom RDS, bene Radio Maria e M2o

La Top 15 Radio di dicembre, realizzata da Sensemakers per Prima Online, registra un aumento delle video views del 12% e un engagement stabile, con un forte rimescolamento delle posizioni. RDS triplica le visualizzazioni grazie agli “RDS Showcase”, mentre Radio Maria conquista la vetta dei contenuti più performanti con un video virale su Facebook. M2o cresce su tutti gli indicatori, contribuendo a un mese in cui i Top 10 post generano volumi superiori del 120% rispetto a novembre.

La classifica delle Top 15 Radio di dicembre, realizzata per Primaonline da Sensemakers, evidenzia una crescita dei volumi di video views (+12%), a fronte di una sostanziale stabilità dei livelli di engagement.

Nel ranking delle video views, se da un lato si confermano le principali emittenti radiofoniche italiane, dall’altro si osserva un rimescolamento delle posizioni in classifica.

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

Triplicano i volumi di visualizzazione di RDS con il ritorno, in occasione del Natale, degli “RDS Showcase”, eventi musicali a numero chiuso ai quali solo pochi fans selezionati possono partecipare e trasmessi su NOWTV e TV8. Ad inaugurarli è stata Giorgia il 13 dicembre, seguita la settima successiva da Irama.

I post con l’# RDSShowcase hanno generato, da soli, oltre 12 milioni di video views. Crescono anche le interazioni (+110%) ma si nota come la maggior parte di queste siano generate da contenuti non attinenti al mondo della musica: spopolano ricci, gattini e cani che scelgono l’umano che li adotterà.

Ottime performance video anche per Radio Maria che crescono rispetto al mese precedente anche grazie ad un contenuto pubblicato su Facebook che ritrae Papa Leone XIV nel momento dell’eucarestia durante la messa in occasione del Giubileo dei detenuti. Contenuto che apre il ranking dei contenuti maggiormente performanti del mese.

Nella classifica delle interazioni sempre dominata da Rtl 102.5, scala numerose posizioni anche M2o registrando una crescita trasversale come interactions (+28%) e video views (+130%). Si nota però che i contenuti che hanno generato la maggior parte delle video views sono diversi da quelli che hanno permesso all’emittente di raccogliere i volumi di interazioni.

Top 10 Best Performing Post

Si nota che i contenuti che popolano il ranking dei Top 10 Best Performing Post garantiscono volumi del 120% maggiori rispetto al mese precedente. Fondamentale l’apporto del primo contenuto pubblicato da Radio Maria che genera il 36% sul totale delle interazioni raccolte in questa classifica.