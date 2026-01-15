Riparte il Radio Italia Winterland Tour

Dal 17 gennaio torna il Radio Italia Winterland Tour, il villaggio turistico invernale itinerante con cui l’emittete di Mario Volanti si prepara a girare, fino all’8 marzo, otto località sciistiche di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino.

Giunto alla undicesima edizione, il Tour prodotto e organizzato da Radio Italia e William Blake Brand Events, partirà da Prato Nevoso, il 17-18 gennaio, e toccherà Bardonecchia (24–25 gennaio ), Ponte di Legno Tonale (31 gennaio–1 febbraio), Gressoney-La-Trinitè (7–8 febbraio), Madesimo (14–15 febbraio), Limone Piemonte ( 21–22 febbraio), Santa Caterina di Valfurva (28 febbraio–1 marzo), per poi chiudere a Plan de Corones (7–8 marzo ).

Il programma e i partner

Ogni weekend, dalle 10 alle 16, il villaggio Winterland sarà animato dalla musica live di Radio Italia, giochi, attività, gadget e momenti di intrattenimento organizzati con il supporto dei brand partner.

Protagonista dell’edizione 2026 è il Family Park, completamente dedicato ai bambini e alle famiglie, in collaborazione con Citroën e Iren. Melinda, Senfter e Galbusera i brand coinvolti nell’Area Food, mentre agli Skin Expert di CeraVe è affidato lo spazio sullacura dermatologica.

Tonimer sarà presente con attività ludiche e omaggi pensati per rispondere alle diverse esigenze del pubblico.

Il sabato, a partire dalle 16, durante l’Après-ski firmato Radio Italia, oltre a Iren, Cereva coinvolti brand come la Distilleria Roner, Elfbar + Lostmary.

Racconto social

Radio Italia dedicherà al tour ampi spazi sui propri mezzi, tra social e sito, anche con il contributo di Marta Giunti, ex atleta, content creator e ambassador del mondo neve, che racconterà gli appuntamenti e le località coinvolte, valorizzando il territorio e le esperienze.