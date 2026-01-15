Home » Riparte il Radio Italia Winterland Tour
Riparte il Radio Italia Winterland Tour

di Redazione PrimaOnline
Dal 17 gennaio torna il Radio Italia Winterland Tour, il villaggio turistico invernale itinerante con cui l’emittete di Mario Volanti si prepara a girare, fino all’8 marzo, otto località sciistiche di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino.

Giunto alla undicesima edizione, il Tour prodotto e organizzato da Radio Italia e William Blake Brand Events, partirà da Prato Nevoso, il 17-18 gennaio, e toccherà Bardonecchia (24–25 gennaio ), Ponte di Legno Tonale (31 gennaio–1 febbraio), Gressoney-La-Trinitè (7–8 febbraio), Madesimo (14–15 febbraio), Limone Piemonte ( 21–22 febbraio), Santa Caterina di Valfurva (28 febbraio–1 marzo), per poi chiudere a Plan de Corones (7–8 marzo ).

Il programma e i partner

Ogni weekend, dalle 10 alle 16, il villaggio Winterland sarà animato dalla musica live di Radio Italia, giochi, attività, gadget e momenti di intrattenimento organizzati con il supporto dei brand partner.
Protagonista dell’edizione 2026 è il Family Park, completamente dedicato ai bambini e alle famiglie, in collaborazione con Citroën e Iren. Melinda, Senfter e Galbusera i brand coinvolti nell’Area Food, mentre agli Skin Expert di CeraVe è affidato lo spazio sullacura dermatologica.
Tonimer sarà presente con attività ludiche e omaggi pensati per rispondere alle diverse esigenze del pubblico.

Il sabato, a partire dalle 16, durante l’Après-ski firmato Radio Italia, oltre a Iren, Cereva coinvolti brand come la Distilleria Roner, Elfbar + Lostmary.

Racconto social

Radio Italia dedicherà al tour ampi spazi sui propri mezzi, tra social e sito, anche con il contributo di Marta Giunti, ex atleta, content creator e ambassador del mondo neve, che racconterà gli appuntamenti e le località coinvolte, valorizzando il territorio e le esperienze.

