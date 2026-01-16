Riuscirà la Impacciatore a salvare il giornale?

Nuove serie in arrivo. In ‘The Paper’, una redazione a rischio chiusura. In ‘The Beauty’ gli intrighi farmaceutici nel mondo della moda. Il ritorno di ‘Bridgerton’ e di ‘Shrinking’. Il debutto di Hbo Max con il prequel del ‘Trono di spade’

Peter Claffey, Dexter Sol Ansell

Prima del Trono

Dopo varie vicissitudini, debutta il nuovo servizio streaming del gruppo Warner Bros Discovery. Fra i tantissimi titoli che proporrà, uno dei primi è ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, prequel ambientato un secolo prima del ‘Trono di spade’ che racconta le avventure del cavaliere errante Sir Duncan l’Alto, interpretato da Peter Claffey, e del suo scudiero Egg (Dexter Sol Ansell). Su Hbo Max, dal 19/1

Corrado Guzzanti

Si indaga a Pineta

Prodotto da Sky Studios e Palomar, torna ‘I delitti del BarLume’. Nella serie, ispirata ai libri di Marco Malvaldi (Sellerio Editore) e ambientata nella toscana Pineta, arriva come ospite d’eccezione lo scrittore Sandro Veronesi, che affianca il protagonista Filippo Timi, la commissaria Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Corrado Guzzanti. E i vecchietti detective Atos Davini, Massimo Paganelli, Marco Messeri. Su Sky e Now, dal 19/1

Fleur Geffrier, Tomohisa Yamashita

Piacere di-vino

Lo spunto è un manga giapponese pubblicato dal ‘New York Times’. In tv, ‘Nettare degli dei’ è diventato un dramedy franco-giapponese, prodotto da Legendary Entertainment e vincitore dell’Emmy. Arrivata alla seconda stagione, la serie continua a vedere i suoi protagonisti – interpretati da Fleur Geffrier e Tomohisa Yamashita – alla ricerca della ‘ricetta’ del vino più pregiato del mondo. Su Apple Tv, dal 21/1

La morte (non) ti fa bella

La bellezza ‘spettacolare’ è sempre più pericolosa, come ha insegnato il film ‘The Substance’. Adesso tocca al mondo dell’alta moda, scosso dalla morte di alcune top. Le indagini, affidate ad agenti dell’Fbi interpretati da Evan Peters e Rebecca Hall, appurano che la colpa è di un virus e si concentrano su un miliardario (Ashton Kutcher) che ha creato un farmaco chiamato ‘La Beauty’. Composta da 11 episodi, la nuova serie ‘The Beauty’ ha anche alcune guest star, prima fra tutti Isabella Rossellini. Su Disney+, dal 22/1

Capiredattori allo sbaraglio

Ambientato in una redazione del Midwest a rischio chiusura, ‘The Paper’ racconta con una buona dose di humour il tentativo disperato di fare informazione di qualità senza mezzi, risorse o competenze adeguate. La nuova serie è ideata dallo stesso team creativo del premiatissimo ‘The Office’. Fra i protagonisti, la caporedattrice Sabrina Impacciatore, sempre più lanciata nello showbusiness internazionale dopo ‘The White Lotus’. Cone lei, l’altro caporedattore Domhnall Gleeson, che una quindicina di anni fa si è fatto notare per la prima volta in ‘Harry Potter’. Su Sky e Now, dal 26/1

Jason Segal, Harrison Ford

Terapia con sorriso

Tornano per la terza stagione i simpatici ‘strizza’ interpretati da Jason Segal (che era stato protagonista della sitcom ‘How I Met Your Mother’) e dall’83enne Harrison Ford, che continua a lavorare anche per il cinema (ultimo lavoro: ‘Captain America: Brave New World’). Nei nuovi episodi di ‘Shrinking‘, anche due new entry di nome: Jeff Daniels e Michael J. Fox. Su Apple Tv, dal 28/1

Hugh Sachs, Golda Rosheuvel (foto Liam Daniel/Netflix © 2025)

Nuovi amori a Bridgerton

Divisa in due parti (la seconda arriverà a febbraio), la quarta stagione della serie in costume Shondaland ‘Bridgerton’ ha stavolta per protagonista Benedict, interpretato dall’attore inglese Luke Thompson. Nei nuovi 8 episodi, il secondogenito dei Bridgerton si innamora di una misteriosa Dama d’argento, ed è combattuto fra lei e la cameriera Sophie, che in realtà è la stessa persona. Su Netflix, dal 29/1