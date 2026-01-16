Tajani: giornali utili per pungolare governo se distratto, plauso chi fa il giornalista oggi

“I giornali sono uno strumento utile per informare, per raccontare, ma anche per stimolare, anche per criticare, anche per spingere il governo quando magari può essere distratto o non sufficientemente attento ad alcuni problemi. Il compito della stampa è quello di pungolare, l’importante è che sia sempre fatto tutto in buona fede, in cosa che La Sicilia ha sempre fatto e continua a fare”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in visita alla redazione de La Sicilia a Catania, che da poco ha inaugurato la nuova sede.

Merita un plauso chi fa il giornalista oggi

“Chi fa il giornalista oggi, con le difficoltà generali che ci sono, merita un plauso”. “Devo dire che ci sono anche editori che permettono di avere dei quotidiani che sono ancora competitivi nonostante le difficoltà- dice – Ma noi abbiamo bisogno dei giornali, abbiamo bisogno anche che i giovani si abituino a leggere i giornali e approfondire. Io sono ancora legato al cartaceo, adesso una buona maggioranza di quotidiani è online, però il giornale ha il suo fascino. Ha qualcosa di più”.

Governo tiene alla libertà di stampa e alla libertà di informazione

“Il governo ci tiene alla libertà di stampa, alla libertà di informazione. Siamo riusciti anche in manovra a dare un segnale di attenzione al mondo dell’editoria, avremmo voluto fare di più ma, come sapete ,la manovra quest’anno è stata condizionata dalla decisione di uscire dalla procedura di infrazione, quindi non abbiamo potuto investire come avremmo voluto. Però il segnale al mondo dell’editoria lo abbiamo dato. Qualcuno si è lamentato che è poco però è importante dare il segnale, io dico sempre meglio poco che niente. Questo significa che con grande attenzione il governo segue l’editoria e crede nella libertà di stampa e di informare le persone in un dibattito democratico”.

Antonio Tajani (foto LaPresse)