Repubblica, i 50 anni tra memoria e passaggio di proprietà

E adesso cosa succede, dopo la serata di incontri, abbracci, applausi e ironie controllate per la festa dei 50 anni di la Repubblica all’Auditorium Parco della Musica? Dopo il ritrovarsi di lettori, amici, veterani e sostenitori del quotidiano, resta una domanda sospesa che va oltre la celebrazione e riporta il giornale dentro la sua attualità più complessa.

I cinquant’anni, preparati a lungo come un traguardo simbolico, sono stati inevitabilmente attraversati dalla realtà. Repubblica arriva a questo anniversario senza un editore di riferimento, dopo la decisione di John Elkann di mettere in vendita l’intero perimetro del gruppo GEDI – quotidiani, radio, piattaforme digitali, concessionaria pubblicitaria – segnando di fatto un disimpegno definitivo di Exor dall’editoria. Un passaggio che ha restituito l’immagine di un giornale “orfano”, in attesa di una nuova adozione industriale e culturale.

Fotostoria su Rep50

Sul palco della sala Sinopoli, l’apertura è stata affidata a Mario Orfeo, direttore dal 2024, che ha impostato la serata come “una festa di famiglia”, richiamando più volte il valore dell’impresa giornalistica e della comunità che la sostiene. Il dialogo con Ezio Mauro, direttore editoriale ed ex direttore per vent’anni dopo aver raccolto nel 1996 il testimone di Eugenio Scalfari, ha dato il tono alla celebrazione.

“Fa un certo effetto, eh? Ci si emoziona ancora?”, ha chiesto Orfeo. “Man mano che si avvicinava questo appuntamento è venuta fuori un’emozione che non avevo previsto”, ha risposto Mauro. Da lì, tre ore di racconto corale, attraversate dalla memoria di un giornale che ha scelto fin dall’inizio di dichiarare apertamente il proprio campo. La promessa fondativa di Scalfari, letta in apertura da Luca Zingaretti, ha funzionato da filo rosso dell’intera serata.

In platea, accanto ai lettori, molte firme che hanno fatto la storia del quotidiano. Ma accanto alla nostalgia e all’orgoglio, non poteva mancare la preoccupazione per il presente. Il tema della vendita di Repubblica è emerso più volte, quasi a dare continuità a quel monito iniziale a prendere posizione. “Questo passaggio è complicato – ha spiegato Mauro – perché riguarda la salvaguardia dell’occupazione, di cui il Cdr si fa portavoce, ma anche l’identità politica del giornale. A Repubblica il nucleo identitario coincide con il nucleo commerciale: se prendi a calci uno, prendi a calci l’altro. La democrazia è la gente che lavora a Repubblica, i lettori e la storia di questo giornale”.

Orfeo ha raccolto e rilanciato: “Tutti sappiano che Repubblica non rinuncerà mai alla sua indipendenza e alla sua libertà. Le difenderemo fino all’ultimo minuto dell’ultimo giorno”.

Un clima che aveva già trovato una rappresentazione plastica il 14 gennaio, giorno all’inaugurazione della mostra per i 50 anni (15 gennaio–15 marzo) al Mattatoio di Roma, alla presenza del presidente Sergio Mattarella. All’esterno, i rappresentanti sindacali dei giornalisti con striscioni critici verso Elkann; all’interno, lo stesso Elkann, padrone uscente del quotidiano. Mattarella, come sempre amabile e diplomatico, ha ricevuto un’edizione speciale con le due prime pagine che Repubblica gli dedicò in occasione delle sue elezioni al Quirinale, commentando con un sorriso: “Entrambe le volte non me lo aspettavo”.

Ora, spenti i riflettori della festa, la vita del giornale riprende nel suo punto più delicato. Orfeo è impegnato a tenere compatta e calma la redazione, mentre proseguono in silenzio le trattative con gli incaricati di Theo Kyriakou, il capo di Antenna Group, indicato come il potenziale nuovo azionista. Dopo gli abbracci e gli applausi, Repubblica torna a confrontarsi con la sua domanda decisiva: come attraversare il passaggio di proprietà senza perdere ciò che, da cinquant’anni, ne costituisce l’identità.





