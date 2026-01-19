Sicurezza domestica. Cresce la richiesta di informazioni e di ricerche su antifurti e servizi

Il rientro dalle vacanze di Natale si conferma uno dei momenti più critici per la sicurezza delle abitazioni. Case lasciate vuote per giorni aumentano il rischio di intrusioni e furti, e questo si riflette immediatamente nei comportamenti degli italiani. A confermarlo sono i dati dell’Osservatorio di PGcasa.it, la piattaforma leader nei preventivi per i servizi dedicati alla casa.

Aumento delle richieste dopo Natale, Pasqua ed estate

L’analisi dei primi tre trimestri del 2025, confrontati con lo stesso periodo del 2024, mostra un incremento significativo delle richieste di preventivo per sistemi di sicurezza domestica. Il picco si concentra tra gennaio e marzo, subito dopo le festività natalizie, ma la stessa dinamica si ripete anche dopo Pasqua e al termine delle ferie estive.

Il comportamento è chiaramente reattivo: si interviene dopo aver percepito un rischio concreto o dopo aver vissuto direttamente o indirettamente un episodio di furto. Il primo trimestre dell’anno resta il periodo in cui famiglie e proprietari “corrono ai ripari”.

Le categorie più richieste: antifurti, videosorveglianza e porte blindate

Secondo l’Osservatorio PagineGialle, l’interesse degli utenti si concentra su un paniere strategico di soluzioni per la sicurezza domestica:

Antifurti e sicurezza : casseforti, impianti di videosorveglianza, sistemi di allarme, vigilanza privata

: casseforti, impianti di videosorveglianza, sistemi di allarme, vigilanza privata Fabbri : serrature ad alta sicurezza

: serrature ad alta sicurezza Serramenti e infissi : installazione di porte blindate

: installazione di porte blindate Esterni e giardino: realizzazione di recinzioni

La tecnologia gioca un ruolo sempre più centrale, con una crescita costante dei sistemi smart e delle soluzioni integrate.

Le differenze regionali: la videosorveglianza domina

L’analisi territoriale mostra trend diversi ma un elemento comune: la tecnologia è la protagonista della sicurezza domestica.

Emilia-Romagna : +175% di richieste per impianti di videosorveglianza

: +175% di richieste per impianti di videosorveglianza Liguria : +100% per impianti di allarme, soprattutto per la protezione perimetrale

: +100% per impianti di allarme, soprattutto per la protezione perimetrale Veneto : +100% per porte blindate

: +100% per porte blindate Sicilia : +71% per videosorveglianza

: +71% per videosorveglianza Campania : +38% per videosorveglianza

: +38% per videosorveglianza Lazio: +63% per servizi di vigilanza privata

Il Nord investe maggiormente in soluzioni strutturali e tecnologiche, mentre nel Centro-Sud prevalgono sistemi di controllo e deterrenza come le telecamere.

Furti in casa: cosa dicono i dati ISTAT

Il quadro delineato da PGcasa.it è coerente con l’ultimo report ISTAT sui reati contro la persona e la proprietà. I furti in abitazione avvengono soprattutto forzando porte e finestre:

28,6% dei casi: porta scassinata o divelta

dei casi: porta scassinata o divelta 16,8%: accesso da finestre rotte o forzate

I colpi si concentrano nelle ore serali e notturne, quando la casa è più vulnerabile. Anche il contesto abitativo incide: quartieri percepiti come meno sicuri o abitazioni isolate registrano un rischio maggiore.

Cresce l’interesse informativo: gli utenti cercano prima di agire

Non aumentano solo i preventivi, ma anche le ricerche online. Gli articoli di PGcasa.it dedicati alla sicurezza domestica registrano un’impennata subito dopo le festività. Gli utenti cercano informazioni su:

come avvengono le intrusioni

quali sono i sistemi più efficaci

come proteggere dispositivi smart e telecamere

incentivi e agevolazioni come il Bonus Sicurezza 2025

Si passa così da un approccio reattivo a una pianificazione più consapevole.

La visione di Italiaonline

“Le festività rappresentano un punto di svolta nella percezione della sicurezza domestica. Cresce non solo la richiesta di preventivi, ma anche il bisogno di informarsi e confrontare soluzioni diverse”, spiega Roberto Pierri, Chief Directories, Online Channel & Telesales Officer di Italiaonline. “Sempre più utenti cercano un sistema di protezione costruito sulle reali esigenze della propria casa, e la nostra piattaforma si conferma un supporto indispensabile”.